«التعليم» توضح مصير الطالب الذي يستعطف المصحح في ورقة الإجابة: تقديري

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن قيام أي طالب باستعطاف المصححين من خلال كتابة أي رسائل في ورقة الإجابة لمطالبة المصحح بنجاحه، دون حل أسئلة الامتحان يعد راسبًا، أما إذا كتب أي رسالة، وفي نفس الوقت قام بحل جميع أسئلة الامتحان، في هذه الحال يترك الأمر لتقدير المصحح.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه ممنوع منعاً باتاً كتابة أي رسائل استعطاف لمصححي ورقة الإجابات لمختلف مراحل التعليم، مؤكداً أن جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، تقوم حاليا بتصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادات الإعدادية 2021، موضحاً أن النتائج ستعلن تباعاً، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن هناك تعليمات لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة التنبيه على جميع الطلاب بعدم كتابة أي رسائل استعطاف للمصححين في ورقة الإجابة في جميع مراحل التعليم، موضحاً أن المصححين لا ينظرون إلى مثل هذه الرسائل خلال عملية التصحيح، مؤكداً أنه في حال إذا كان الطالب قام بالإجابة الصحيحة على أسئلة الامتحان وقام بكتابة رسائل استعطاف يكون الأمر متروك لتقدير المصحح، أما إذا كان الطالب لم يجب عن أي سؤال وترك رسالته يعتبر راسبًا في المادة.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تداولوا صورة من ورقة إجابة مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي، لأحد الطلاب، ترك عبارة رجاء للمصحح في الصفحة الأولى من كراسة الإجابة يطلب منه النجاح في المادة، مستحلفا المُصحح بحياة أولاده وزوجته وأخواته، لمساعدته على النجاح في المادة.

وجاءت نص الرسالة كالتالي: «لو بتحبوا أمهاتكم أو أخواتكم أو زوجاتكم أو عيالكم، أو عشان خاطر ربنا مش علشان حد تاني، لتنجحوني في مادة الهندسة»، هكذا ترك طالب أو طالبة رسالته داخل كراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة الهندسة للشهادة الإعدادية، في محاولة منه لاستعطاف المُصححين لمساعدته، أو مساعدتها على النجاح.