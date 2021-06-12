سعر جرام الفضة اليوم السبت 12-6-2021 في محال الصاغة

ارتفعت أسعار الفضة عالميًا، خلال تداولات نهاية الأسبوع الماضي، وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، ما دفع البعض في البحث عن سعر جرام الفضة في الأسواق، للوقوف على مدى تأثره بالاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» سعر جرام الفضة في الأسواق اليوم، وفقًا لتصريحات نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية على النحو التالي:

سعر جرام الفضة

وقال سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية إنّ سعر جرام الفضة، يسجل استقرارًا في السوق المصرية خلال الوقت الحالي، وتراوح سعر أوقية الفضة بين 16 إلى 17 دولارًا.

سعر جرام الفضة عيار 60

يتراوح سعر جرام الفضة عيار 60 بين 5 إلى 6 جنيهات.

سعر جرام الفضة عيار 80

يتراوح سعر جرام الفضة عيار 80 بين 7 إلى 7.5 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 90

يتراوح سعر جرام الفضة عيار 90 بين 8.5 إلى 10 جنيهات.

سعر جرام الفضة عيار 925

فيما يتراوح سعر جرام الفضة عيار 925 بين 10 إلى 10.5 جنيه.

وأضاف «نجيب» أنّ أسباب التغير في أسعار الفضة هي نفسها التي تؤثر في تغير أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.

وكانت أسعار الذهب سجلت أمس صعودًا، بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي، إذ ارتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1893.75 دولار للأوقية «الأونصة» بحلول الساعة 17:43 بتوقيت جرينتش، وجرت تسوية العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأوقية.

وعن المعادن النفيسة الأخرى، تقدمت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.88 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1145.23 دولار.