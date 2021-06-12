"لا تدور ولا تحتار مشروع نور أحسن اختيار"..موقع عبقري أمام العاصمة الإدارية

يضع الراغبون في اقتناء العقارات 5 معايير رئيسية لشراء وحدات سكنية سواء لغرض الإقامة أو الاستثمار أولًا خبرات الشركة المنفذة لضمان جدية المشروع وعدم تعرضه للنصب، ثانيًا جودة التصميم لكي يشعر العميل بتميز وحدته السكنية، ثالثًا جدية التسليم من خلال تتبع خبرة وتاريخ المطور، رابعًا الخدمات المتوافرة بالمشروع التي تغنيه عن الخروج خارج المشروع، خامسًا الأسعار وأنظمة السداد، وإذا طبقت هذه المعايير على مشروع نور المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة سيحصل على العلامة الكاملة.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، قد وضعا حجر الأساس لإنشاء مدينة "نور"، بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة العربية للاستثمار العمراني، إحدى الشركات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، ويتم تنفيذها على مساحة 5 آلاف فدان أمام العاصمة الإدارية الجديدة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى نصف تريليون جنيه، وهى أول مدينة ذكية خضراء في مصر، ومن المقرر أن تضم 140 ألف وحدة سكنية (عمارات وفيلات)، تستوعب نحو 600 ألف نسمة .

خبرات طلعت مصطفىتمتلك مجموعة طلعت مصطفى خبرات ضخمة تتجاوز أكثر من 50 عامًا في السوق المصري، وتعتبر المطور العقاري الوحيد في مصر والشرق الأوسط الذي نجح في إقامة مدن متكاملة الخدمات والأنشطة التجارية والإدارية والرياضية وغيرها، لتمتد تقريبا إلى جميع مناحي الحياة، حيث تُعد مدينة "نور" هي ثالث المدن التي تطورها المجموعة بعد مدينتي "الرحاب" و"مدينتي" بشرق القاهرة.

وهذا التاريخ الضخم من الخبرات الناجحة جعلت الآلاف يقبلون على سرعة الحجز بمشروع نور بعد طرحه للحجز منتصف الأسبوع الماضي، لثقتهم في الشركة وقدرتها على التسليم، حيث سبق أن سلمت واللتان آلاف الوحدات السكنية يقطنها نحو 850 ألف نسمة بمشروعيها الرحاب ومدينتي.

جودة التصميماستعانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، بأكبر 4 مكاتب استشارية في العالم SWA, SASAKI, Perkins Eastman, BCG، لتصميم مشروع مدينة تور، لتُمثل نموذجًا جديدًا لمدن القرن الحادي والعشرين، التي توفر مستوى جديد من السكن العصرى المتكامل، وتُعزز الحياة المجتمعية فى بيئة صحية وآمنة، وتشكل نموذجًا جديدًا للتنمية المستدامة كونها إحدى مدن الجيل الرابع.

وستضُم المدينة، أحدث التكنولوجيا الجديدة الموجودة في العالم، وستمثل نقلة نوعية فى الفكر التخطيطي من خلال التعاون مع أكبر الشركات والمكاتب العالمية المتخصصة فى تطوير المدن الذكية Smart City، لتكون بمثابة نقلة نوعية فى خارطة التطوير العقارى بمصر.

تم إختيار موقع المشروع بعناية فائقة، حيث يقطن حالياً منطقة شرق القاهرة ما يقرب من 4.5 مليون نسمة، ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى 10 مليون نسمة بحلول عام 2030، حيث يقع المشروع بمحور شرق القاهرة التنموى، بموقع فريد أمام مطار العاصمة الدولى والعاصمة الإدارية الجديدة، ويمتد مباشرةً على طريق السويس بواجهة 2.7 كم، بخلاف قربه من الطريق الدائرى الإقليمى ومناطق هليوبوليس الجديدة والشروق ومدينتى والقاهرة الجديدة.الخدمات المتكاملةمع كل مشروع تطوره مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تزود من عدد الخدمات التي توفرها لعملائها بالمشروع ففي مشروع نور يضم أكبر مجمع خدمات على مساحة 600 فدان يتضم مراكز تسوق عالمية عالمية تضم مختلف العلامات التجارية العالمية وأشهر سلاسل المطاعم المحلية والعالمية، ومناطق للأطفال ومجمع سينما بالإضافة إلى المساحات الخضراء الفريدة والبحيرات الصناعية، ومركز خدمي متكامل تتوافر فيه الخدمات المجتمعية الكبيرة مثل المسجد الجامع، ومبنى إدارة المدينة، البنوك، والعيادات الطبية، وكذلك الصيدليات وغيرها.

كما يتوافر بمشروع نور نادي رياضي واجتماعي على مساحة 90 فدانًا، يضم كافة الملاعب الأوليمبية وصالات الألعاب الرياضية المختلفة بمستويات غير مسبوقة وبمعايير عالمية، بالإضافة إلى مجمع إسكواش وحمامات سباحة أوليمبية أيضًا حمام سباحة مغطى وحمامات سباحة مخصصة للأطفال، وصالات تمرين متنوعة، ويضم النادى المبانى الإجتماعية المختلفة ومناطق الترفيه وسط المساحات الخضراء الواسعة وقاعات المناسبات والمطاعم المختلفة.

ويضم مشروع نور كذلك فندقاً عالمياً ومباني إدارية التى تلبى مختلف الاحتياجات تضم فروعًا لكبرى البنوك، المكاتب والشركات، بالإضافة إلى 10 مدارس لمختلف الأنظمة التعليمية اللغات والدولية، وحضانات متنوعة وجامعة، ومستشفى متكامل ومراكز طبية متنوعة تتضمن كافة التخصصات الطبية، ودور عبادة، علاوة على الخدمات المدنية مثل مركز الإطفاء، نقطة الشرطة، مكتب السجل المدنى ومكتب البريد، مكتب الشهر العقارى، ومكتب الضرائب وغيرهم، بالإضافة إلى جهاز المدينة ويقوم هذا الجهاز الإداري المتكامل بإدارة وتشغيل وصيانة جميع الجوانب المتعلقة بالمناطق السكنية والخدمية.

أنظمة سداد مغريةتوفر مدينة "نور" اختيارات سكنية متنوعة تشمل شقق وأستوديوهات بمساحات مختلفة تبدأ من 63 متر مربع وصولاً إلى مختلف أنماط الفيلات Stand Alone, Twin-House, Town-House Villas)) لضمان تلبية مختلف الاحتياجات السكنية، وقد روعى فى تصميم الوحدات السكنية، الاستغلال الأمثل للمساحات الداخلية من خلال التقسيم الذكى للمساحات والفراغات داخل كل وحدة، بالإضافة إلى مراعاة أن جميع الوحدات يكون لها أكثر من واجهة ليتمتع ساكنيها بأكبر قدر من الشمس والهواء النقي والإطلالات على المناطق الخضراء الخلابة . ويبلغ سعر المتر في مدينة نور حوالي 17 ألف جنيه بالتقسيط على 5 سنوات.

وطرحت مجموعة طلعت مصطفى، أنظمة سداد مغرية تبدأ من أقل من 38 ألف جنيه، وأتاحت المجموعة خدمة جديدة لعملائها مع فتح باب الحجز في مشروعها الجديد " مدينة نور" أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يمكن للعملاء زيارة الموقع الالكتروني

http://Ecommerce.tmg.com.eg

للإطلاع على تفاصيل المشروع والوحدات المعروضة والحجز إلكترونيًا وسداد دفعة الحجز أون لاين .