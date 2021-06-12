«منتجي الدواجن» لـ«الوطن»: قرار الرئيس يصب في مصلحة الصناعة

قال المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن والارتقاء بها يؤكد أهمية هذه الصناعة في تحقيق الأمن الغذائي، معرباً عن سعادته بالمجهودات التي تبذل من أجل تطوير الصناعة للأرتقاء بها ودعمها.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة، من أجل تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي لم تبخل من وقتها وجهدها للمضي قدماً في تنفيذ كل ما من شأنه تطوير الصناعة، موجهاً الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بقطاع الدواجن.

وأضاف أن صناعة الدواجن مهمة لأنها تحقق أهداف الدولة العليا سواء المتعلقة بالمشروع القومي لـ«حياة كريمة» في الريف حيث توفر فرص عمل في المناطق الريفية والمهمشة، ومن ثم تقضي على الهجرة من القرية للمدينة.

وتابع أن استثمارات القطاع الداجني في مصر تبلغ 100 مليار جنيه ويعمل بها من يقرب من 3 ملايين عامل بشكل مباشر وغير مباشر، وتحتاج البلاد إلى استثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه إضافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة حتى عام 2030، مؤكدا أن الدواجن من أسرع الاستثمارات نمواً وهي البروتين الأرخص، لأن كل كيلو ونصف علف يعطي كيلو لحم دجاج.

توقع رئيس اتحاد الدواجن أن يزداد الطلب على الدواجن خلال السنوات المقبلة في مصر وأن يرتفع استهلاك الفرد من 14 إلى 17 كيلو جراما في العام.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اجتمع اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعرض وزير الزراعة خطة وزارة الزراعة للارتقاء بصناعة الدواجن، والتي تتمتع بالاكتفاء الذاتي على المستوى المحلي، ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة عليا لتنظيم صناعة الدواجن للارتقاء بها ودعمها وتنسيق سياساتها بالاشتراك مع اتحاد منتجي الدواجن والقطاع الخاص.