صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب بوظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة.

ويخلف «عبدالحافظ» العميد تامر محمد محمود الرفاعي في وظيفة المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، وذلك فى إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.

وتنشر «الوطن» السيرة الذاتية للمتحدث العسكري الجديد للقوات المسلحة العقيد غريب عبدالحافظ.

الرتبة: عقيد أركان حرب.

الاسم: غريب عبد الحافظ غريب.

تاريخ الميلاد: 27 /4/ 1978.

تاريخ التخرج من الكلية الحربية: 1 / 7/ 1999 (الدفعة 93 حربية).

السلاح: الإشارة.

التأهيل العسكري:

بكالوريوس العلوم العسكرية (الكلية الحربية).

الفرق التعليمية الحتمية بسلاح الإشارة.

فرقة القفز الأساسية بالمظلات .

فرقة معلمى صاعقة راقية .

دورة تأهيل ضباط المخابرات .

ماجستير علوم عسكرية (كلية القادة والأركان) .

دورة إعداد القادة المبكر للضباط المتميزين من خريجى كلية القادة والأركان بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

دورة آلية القيادة والسيطرة وعلوم الحاسب الآلى بدولة الصين.

الدورة الدولية لقادة الكتائب بدولة ألمانيا.

الدورة الأساسية للإعلام والتواصل مع الرأي العام لحلف الناتو باليونان.

دورة الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

دورة صناع واتخاذ القرار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

دورة إدارة الأزمات والتفاوض بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

التأهيل المدني:

دبلومة موارد بشرية جامعة حلوان.

باحث ماجستير علاقات دولية جامعة حلوان.

دبلومة في الدراسات الاستراتيجية (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة).

الوظائف الرئيسية:

جميع الوظائف الحتمية بسلاح الإشارة.

العمل في مجال آلية القيادة والسيطرة وتأمين الاتصالات بقوات الدفاع الجوي.

العمل في مجال الإعلام العسكري.

الأنواط والميداليات:

نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

ميداليات (العيد 25 لانتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013).