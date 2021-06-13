مثل موكب المومياوات.. ما عيد «الأوبت» الذي يعيد افتتاح طريق الكباش؟

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في تصريحات لـ «الوطن»، الانتهاء من أعمال اكتشاف وترميم ورفع كفاءة طريق الكباش الذي يربط بين معبد الأقصر والكرنك، والذي سيعاد إحيائه في احتفالية تعيد احتفالات الآله «آمون»، منذ 3 آلاف عام، والتي كانت معروفة باسم أعياد «الأوبت»، والتي كانت تقام مراسمها بين المعبدين قديما، وستعاد طقوسها احتفاء بالافتتاح مع بداية الموسم الشتوي القادم في كرنفال لن يقل عن احتفالات موكب المومياوات، بحسب تصريحات وزير الآثار.

«الوطن»، ترصد أهم مظاهر الاحتفال بالعيد المصري القديم «الأوبت»

- سُجلت مظاهر هذا الاحتفال أول مرة على جدران المقصورة الحمراء التى شيدتها الملكة حتشبسوت فى معبد الكرنك حوالى 1470 ق.م.

-كما سُجلت مظاهر الاحتفال على كل من الجدارين الطوليين اللذين يحفان بصالة أعمدة أمنحتب الثالث، وتبدأ المناظر فى تسلسل يبدأ فى الركن الشمالى الغربى من صالة الأعمدة وتنتهى فى الركن الشمالى الشرقى.

-تظهر النقوش خروج الموكب من الكرنك مصحوبا بحرق البخور وتقديم القرابين والزهور لآمون، ثم تحمل القوارب لتخرج من بوابة المعبد، والذى هو حالياً الصرح الثالث لمعبد الكرنك، حتى تصل إلى شاطئ النهر، حيث توضع على متن المراكب التى تبحر فى اتجاه الجنوب حتى تصل إلى معبد الأقصر.. ويصاحب المراكب حملة الأعلام وكبار الموظفين والجنود مصحوبين بالتراتيل الدينية والموسيقيين والمغنين والراقصين.

-ارتبط الاحتفال بالنيل والفيضان وكان يتم الاحتفال به فى الشهر الثانى لفصل الفيضان، وعرف المصرى القديم هذا العيد أيضاً باسم عيد أوبت الجميل أو عيد اللقاء الجميل بين آمون وزوجته موت.

- وكان يبدأ الاحتفال من الكرنك للذهاب إلى معبد الأقصر الذى عُرف أيضاً بحريم آمون، وكان يتحرك الموكب فى طريقين: الأول عبر النيل، والآخر عبر طريق الكباش، ويصاحب الاحتفال ألعاب الموسيقى والغناء والرقص، وذبح الأضاحى، وحمل مركب آمون، وهى نفس المظاهر المستمرة