 المغرب: إحباط عملية تهريب طنين و490 كيلو جرام من مخدر الحشيش

أحبطت سلطات الأمن المغربي، المختصة بالقرب من مدينة المحمدية، عملية لتهريب طنين و490 كيلوجراما من مخدر الحشيش كانت على متن شاحنة نقل بضائع.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربي، أنه تم القبض على سائق الشاحنة بالقرب من مدينة المحمدية عندما كان يحاول تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش بين مدينتي طنجة وأكادير.

وأشار البيان إلى أن عمليات التفتيش التي جرت داخل الشاحنة أسفرت عن ضبط طنين و490 كيلوجراما من مخدر الحشيش، كانت ملفوفة ومعبأة بشكل دقيق ضمن تجويفات صناديق ومكعبات خشبية.

وأضاف البيان أنه تم التحفظ على السائق المتورط، تحت الحراسة لاستكمال التحقيقات التي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، موضحًا أن التحريات لا زالت جارية لضبط باقي المتورطين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.