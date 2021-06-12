تطورات الحالة الصحية لفاطمة كشري بعد الجراحة الخاطئة

تواجد عدد كبير من فناني الوسط الفني داخل المستشفيات في الآونة الأخيرة، بسبب وعكات صحية مختلفة، منهم من يعاني مضاعفات فيروس كورونا كدلال عبد العزيز والتي شفيت من الفيروس منذ أسابيع ولكنها مازالت تعاني منالتليف الرئوي الذي أصابها، ومنهم من يعاني بسبب التشخيص الخاطئ والجراحة الخاطئة مثل فاطمة كشري.

تفاصيل حالة فاطمة كشري الصحية

وتعود قصة فاطمة كشري إلى عدة أشهر، إذ شعرت بآلام في بطنها وذهبت إلى الطبيب الذي نصحها بالجراحة، وبالفعل خضعت «كشري» إلى الجراحة ولكنها شعرت بآلام أخرى جعلتها تذهب للطبيب مرة أخرى، وبدوره قام بفتح بطنها مرة أخرى لتتعرض للكثير من الإفرازات الغريبة والصديد، ما جعلها تستغيث نتيجة الجراحة الخاطئة.

ومن جانبه، تدخل الرئيس السيسي وقام بتكلفة علاجها على حساب الدولة ونقلها إلى أحد المستشفيات في التجمع الخامس، وكان الفنان أحمد مكي أيضًا يرغب في التبرع بعلاجها وأرسل مديرة أعماله لها عن طريق نقابة المهن التمثيلية التي تابعت حالتها أولا بأول.

فاطمة كشري وعلاقتها بأحمد مكي

وتدخل «مكي» كان بسبب تقديمهما سويا الكثير من الأعمال الناجحة مثل فيلم «لا تراجع ولا استسلام القابضة الدامية»، حيث كان له معها جملة شهيرة وهي «بوليكا طا إني جائع»، وأصبحت هذه الجملة من الجمل الشهيرة ويتم تكرارها في الوقت الحالي.

وفي ذات السياق، يوجد عبد الرحمن أبو زهرة في المستشفى بالوقت الحالي، بسبب تعرضه إلى بعض الشروخ في الحوض، ما جعله يخضع لعملية جراحية وهي تركيب مسامير في منطقة الحوض، حيث يخضع في الوقت الحالي إلى جلسات علاج طبيعي لتأهيله إلى العمل مرة أخرى، على أن يخرج من المستشفى مساء الغد بعد اطمئنان الأطباء عليه.