اتحاد الكرة عن إصابة إريكسن: تحدث لرياضي من كل 100 ألف

تعليقًا على الأزمة الصحية المفاجئة التي تعرض لها اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن خلال مواجهة منتخب بلاده أمام منتخب فنلندا، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوربية 2020، صرح الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، بأن كل الأنباء تشير حتى الآن إلى أن اللاعب تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، كاشفًا أن توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ للاعبين والرياضين لا تحدث بنسبة كبيرة، إذ أن هذا الأمر قد يحدث على مستوى رياضي واحد من كل 100 ألف رياضي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأمر قد يصل إلى حد الموت المفاجئ على مستوى بعض الحالات.

وقال «سلطان» خلال مداخلة هاتفية، السبت، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن هذه الإصابة المفاجئة أوضحت الدراسات أنها قد تحدث على مستوى الرياضين الذكور بنسبة أكبر من الرياضيات الأناث، موضحًا أن الدراسات لفتت إلى أنها من الممكن أن تحدث للرياضين أصحاب البشرة السمراء بنسبة أكبر من حدوثها على مستوى الرياضين أصحاب البشرة البيضاء.

حالات الإصابة بالأزمة القلبية

واستطرد: «هناك أسباب كثيرة لحدوث هذه الإصابة المفاجئة، يأتي في مقدمتها ما يسمى بـ «اعتلال عضلة القلب الضخامي»، بمعنى تضخم عضلة القلب لدى بعض الرياضين».

ولفت «سلطان»، إلى أن هذه الإصابة المفاجئة تهاجم الرياضين الذين يعانون من تضخم بعضلة القلب فور بذل مجهود بدني شديد، مؤكدًا أن نسبة حدوثها قليلة جدًا ولا تتخطى حاجز الواحد من كل 100 ألف رياضي، كاشفًا في الوقت ذاته أن هذه الإصابة قد تنتج في بعض الأحيان من استخدام بعض الأدوية المنشطة، أو لأسباب وراثية.

التشديد على سرعة تعامل الفرق الطبية

ولفت رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، إلى أهمية أن تكون الفرق الطبية لديها دراية كافية لكيفية التعامل مع مثل تلك الحالات، منبهًا أن سرعة التعامل ضرورية في تلك الحالات: «كل ثانية بتفرق في حياة الرياضي لو هاجمته الأزمة القلبية المفاجئة».