حجز دعوى السب والقذف المقامة من محمد رمضان ضد «أديب» لـ3 يوليو للحكم

قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حجز دعوى السب والقذف المقامة من الفنان محمد رمضان ضد الإعلامي عمرو أديب للحكم في جلسة 3 يوليو المقبل.

كان الدكتور أحمد الجندي المحامي، قد تقدم وكيلا عن الفنان محمد رمضان، برفع دعوى سب وقذف ضد الإعلامي عمرو أديب يتهمه، إثر هجومه في حلقة سابقة عليه، عقب انتقاده لفيديو «الفلوس» الشهير الذي نشره الفنان بعد الحكم عليه في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، عبر برنامجه «الحكاية» والمذاع على فضائية mbc.

وجاء في صحيفة الدعوى أن المعلن إليه الأول الإعلامي عمرو أديب، استغل وظيفته كإعلامي وخالف ميثاق العمل فأراد أن يحقق لنفسه سبقا صحفيا إعلاميا وشهرة زائفة، فوجه عبارات وألفاظا وسبا وقذفا وتشهيرا وتهديدا للطالب، وبث ذلك من خلال منصته الإعلامية.

وحسب الدعوى فإنه قصد منها النيل من سمعة وشرف وإهانة عائلته، وأخذ يتناول موضوعا عاما بصفة شخصية، وأباح لنفسه تجريح الطالب وسبه وسب عائلته.

وأضافت الدعوى المقدمة، أن المتهم ارتكب جرائم السب والقذف مستغلا منصة الإعلام للتشهير العلني وتهديد الطالب المدعي بالحق المدني، وذلك على نحو سلف ذكره من عبارات وألفاظ وذلك عبر قناة mbc.