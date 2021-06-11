محمد رمضان يكشف عن أول صورة من كواليس كليبه الغنائي الجديد

كشف الفنان محمد رمضان عن أول صورة من كواليس الكليب الغنائي الجديد، وظهر فيها وهو يرتدى ثيابا باللون الأبيض، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» معلقا عليها «انتظروا»، حيث كان قد طرح مساء أمس، فيديو يعلن من خلاله عن بدء تصوير كليبه الجديد «ثابت»، وظهر في الفيديو برفقة ابنته، معلنا من خلاله عن بدء تصوير كليبه الغنائي الجديد، قائلا «صباح النجاح في طريقي لتصوير كليب ثابت بعد الأسطورة والبرنس وبام بام.. استنونا في ثابت ثقة في الله نجاح».

محمد رمضان يصور كليبه الجديد

ويبدو أن الفنان محمد رمضان يعيش حالة نشاط على صعيد الغناء هذه الأيام، حيث لم يمر سوى أسبوعين على طرح آخر أغنياته التي كانت بعنوان «المكسب بتاعنا» حتى أعلن عن طرح كليب غنائي جديد.

وتمكنت أغنية «المكسب بتاعنا» من تحقيق نجاح كبير، حيث وصلت نسبة مشاهدتها حتى الآن إلى 7 ملايين مشاهدة وتقترب من كسر حاجز الـ8 مليون مشاهدة.

وكانت كلمات الأغنية تقول:

كله بيلعب العب العب العب

‎ماتستخباش واظهر مالدرى

‎اشوفك ماتشوفنيش أنا مشكله

‎ضرب نار دمار حصار وافترى

‎فتحنا النار عليهم مالجيهاتين

‎أنا البطل مهما روحتوا فين

‎زي ماتعوز المود نهار وليل

‎أي وقت جاهز أفجر grenade ‎

جوي جديد في جديد ماليش تقليد

‎زخيرتي حيه عالبحري في من ده كتير

‎عمرنا ما نمل ونفسنا طويل ‎غايرنين

والكل بيغير ‎لما انتوا جيتوا كنا احنا رجعنا

‎دي طلقة حية من مصانعنا ‎

فري فاير رمضان في اللعبة ‎

الكل بيلعب العب العب العب