فاطمة كشري: استنجدت بالرئيس السيسي من خلال جريدة «الوطن» (فيديو)

قالت الفنانة فاطمة كشري، إنها كانت تعاني منذ قرابة العام من «الفتاء»، وكانت تتلقى علاجها خلال هذه الفترة، بجانب المسكنات، ولكن مع استفحال الحالة وتدهورها قرر الطبيب إجراء جراحة فورية لها.

وتابعت في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، من داخل أحد المستشفيات التي تتلقى العلاج به قائلة: «بالفعل أجريت العملية الجراحية لكني أصبت بإرهاق وتعب شديد، وفي اليوم الرابع من إجراء الجراحة طلبت من الطبيب فحصي لوجود ورم مؤلم.. وجددت طلبي منه وشكواي أني أتالم، وكان دائماً يقول ردا واحدا: ماتقلقيش ده من شدة التعب».

وواصلت الفنانة فاطمة كشري: «استمر ألمي حتى تعرضت الدرنقة لخلل أدى إلى نزيف، والطبيب طلب من الفريق والطاقم إزالة غرزة من أثر العملية وترك الأخرى، وقاموا بتركيب الدرنقة مجدداً إلى أن ذهبت إلى بيتي ثم تفككت الدرنقة مجدداً، وطلبت الطبيب وقلت له إن الدرنقة خرجت من مكانها ويوجد صديد وألم، فجاء وقام بتركيب فتيل، لكن بعد مرور أسبوع تدهورت الحالة وانتفخت بطني وتوجهت إلى المستشفى مجدداً».

واستكملت: «تواصلت مع جريدة (الوطن)، وقدمت نداء إلى الرئيس السيسي لإنقاذي ونجدتي، وربنا كرمني باتصال هاتفي بتكليف من الرئيس لنقلي لمستشفى الشفاء وتلقيت الرعاية اللازمة».

ووجهت الفنانة فاطمة كشري، الشكر للفنان أحمد مكي، وكل من قام بالاتصال بها بداية من نقيب المهن التمثيلية ومروراً بالفنانين نهال عنبر ومنة شلبي وأحمد السقا ومحمد هنيدي، قائلة: «الناس كلها اتصلت واتطمنت عليا، الحمد لله كفاية رضا ربنا عليا ودعا الناس».