الجامعات: لم نستقبل شكاوى في الأسبوع الثالث من امتحانات التيرم الثاني

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020/2021، الأسبوع الثالث على التوالي منذ انطلاقها نهاية مايو الماضي، وذلك وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، فيما أكد البعض أن حالات الغش محدودة لا تتعدى أصابع الأيدي الواحدة.

جامعة حلوان: حالات الغش معدودة على أصابع الأيدي الواحدة

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، بمختلف الكليات، تسير وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم التقليدي و التعليم عن بعد، موضحا أنه لم يتم رصد أي مشاكل بشأن الامتحانات حتى الآن، منوها إلى أن حالات الغش التي تم رصدها حتى الآن، لا تتعدى أصابع الأيدي بكل كلية، مؤكدا أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة.

وأكد رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع الاهتمام بضرورة التشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم إحالة الطلبة الذين تم رصدهم بحالات غش لمجلس تأديب، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني حتى الآن منذ انطلاقها، موضحا أن ماتم رصده من حالات نسب محدودة، نظرا للتوسع في تطبيق امتحانات البابل شيت.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الامتحانات تسير وفقا لمنظومة التعليم الهجين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتنبيه على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة للجميع.