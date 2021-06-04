غدا.. انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات لعام 2020/2021

تنتظم غالبية الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، غدا السبت في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020/2021، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأكد عدد من رؤساء الجامعات على انتظام عملية الامتحانات في الكليات التي بدأتها مطلع يونيو الجاري الثلاثاء الماضي، مؤكدين أنه لم يتم رصد أي مشاكل بشأن الامتحانات حتى الآن.

وقال الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة انطلقت بعدد من الكليات الثلاثاء الماضي، وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أنها ستنتظم بالكليات بدءا من غد السبت، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد رئيس جامعة دمنهور، أن الجامعة شددت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومحاسبة المخالفين لها بالتحويل إلى لشئون القانونية وذلك حفاظا على السلم العام، لافتا إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة وحضوريا مع التوسع في استخدام الامتحانات بنظام البابل شيت.

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إن الامتحانات بالجامعة تسير منذ أول يونيو وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، وكذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه جرى التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الامتحانات حضوريا وبنظام البابل شيت، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وتواصل كليات جامعة عين شمس، غدا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة من قبل الإدارات المعنية، من خلال التطهير و التعقيم الدوري المنشاءات الجامعية وأماكن اللجان والتشديد على ارتداء الكمامة لجميع منتسبي الجامعة، وأكد مصدر مسئول بالجامعة أنه لم يتم رصد أي مشاكل بشأن الامتحانات حتى الآن.