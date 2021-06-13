أفغانستان تعلن مقتل 11 من عناصر حركة «طالبان» الإرهابية في «أحمد أباد»

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 11 من عناصر حركة «طالبان» الإرهابية في «أحمد أباد»، وفقا لما ذكرته قناة«العربية» الإخبارية.

وكان 7 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون في تفجيرين استهدفا، بعد ظهر أمس السبت، حافلتي ركاب صغيرتين في غرب كابول، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان، إن التفجيرين وقعا في حيين تقطنهما أقلية الهزارة الشيعية.

وأضاف عريان، أن 6 أشخاص بينهم امرأة، قتلوا وأصيب اثنان آخران في التفجير الأول، وقتل شخص وجرح 4 آخرون في التفجير الثاني، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.

من جانبها، اشارت مصادر أفغانية، إلى أن حركة «طالبان» تواصل توسيع رقعة الأراضي الخاضعة لها وأحكمت سيطرتها على منطقتين في ولايتي «بلخ» شمالی البلاد عاصمتها مزار شريف و«جور» الواقعة وسط البلاد تقريباً عاصمتها فیروز کوه.

«طالبان» تسيطر على «منطقة تولاك» وسط البلاد بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية

وأكد مصدران، في جور، سيطرة «طالبان» على منطقة تولاك بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية، فيما أقر حاكم المنطقة، سلمان يوسفي، بمقتل 20 من عناصر قوات الأمن على الأقل، وإصابة 20 وأسر 10 من أفراد الأمن، على أيدي الحركة.

ولم يعترف يوسفي مباشرة بسقوط تولاك في أيدي «طالبان»، ووجه حاكم المنطقة، انتقادات إلى الحكومة، منددا بعدم اهتمام المسؤولين المعنيين بإمداد القوات على الأرض.

وكانت «طالبان»، اعلنت صباح أمس السبت، عن سيطرتها على منطقة زاري في ولاية بلخ، في أعقاب تأكيد وزارة الدفاع الأفغانية نقل المؤسسات المدنية والعسكرية من هذه المنطقة إلى مكان أخرى بسبب صعوبة الوصول التي تعيق إمداد القوات الأمنية هناك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر ومسؤولين، إلى أن حركة «طالبان» سيطرت إجمالا خلال الشهرين الماضيين على 17 منطقة، سقطت اثنتان منها في أيدي المسلحين الخميس الماضي، وفقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» الأفغانية.