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حكيم ورمضان وتامر حسني يشعلون زفاف مصمم الاستعراضات سامي يوسف.. صور

بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع

كتب:

ياسمين محمود
05:33 ص | الأحد 13 يونيو 2021
رمضان والعروسين

رمضان والعروسين

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام في الاحتفال بزفاف مصمم الاستعراضات النارية سامي يوسف، على «ساندي»، كريمة اللواء محمد صفي الدين.

كان ضمن الحضور النائب البرلماني علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبة، كابتن شادي محمد، النجم اللبناني علاء زلزلي والفنان محمد رمضان.. وغيرهم من المشاهير الذين شاركوا العروسين أجواء البهجة والرومانسية التي أشعلها نجوم الأغنية حكيم وتامر حسني وبوسي ومحمود الليثي.

وقد حرص محمد رمضان على الظهور بنظارة شمسية كعادته، وحرص معظم الحضور على التقاط الصور التذكارية معه، كما شارك «رمضان» العروسين الغناء. 

تألقت العروس بفستان زفاف أسطوري خطف أنظار الحضور، خاصة الفتيات، من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري والذي استغرق في تصميمه قرابة الـ 5 أشهر  وهو مصنوع من الدانتيل الفضي المشغول بخيوط الحرير.

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