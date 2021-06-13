سيولة في 6 أكتوبر وأسيوط.. تعرف على الحالة المرورية في 5 مدن

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية القناة الاولى والفضائية المصرية ويقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد وليندا عبداللطيف، الحالة المرورية على شوارع بعض المحافظات بالاستعانة بخرائط «google maps».

6 أكتوبر

وكشفت الخرائط عن وجود سيولة مرورية في محور 26 يوليو للقادم من 6 أكتوبر، ولا يوجد مناطق ازدحام طوال الطريق وحتى الوصول لأعلى كوبري 6 أكتوبر بمنطقة عبدالمنعم رياض.

الإسماعيلية

وتشهد المحاور الرئيسية بمدينة الإسماعيلية، سيولة مرورية، ولا سيما طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق الإسماعيلية – الزقازيق، بينما يشهد طريق الإسماعيلية الدائري للمتجه لجامعة قناة السويس سيولة نسبية.

الفيوم

وتظهر الخرائط سيولة مرورية بالطريق الدائري لمدينة الفيوم، كما تشهد مداخل المدينة تحديدا عند طريق المستشفى العام وحديقة الحيوان.

أسيوط

والحالة المرورية في الطريق الدائري لمدينة أسيوط والذي يشهد سيولة مرورية نسبية، كما أن الطريق أمام جامعة أسيوط يشهد سيولة مرورية الآن، إضافة لكورنيش الثورة وكورنيش أسيوط الشرقي ويشهدان سيولة مرورية أيضًا.