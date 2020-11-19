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الحالة المرورية بالقاهرة: زحام بكوبري أكتوبر ناحية العباسية

كتب:

أحمد حامد دياب
08:32 ص | الخميس 19 نوفمبر 2020
الحالة المرورية بالقاهرة

الحالة المرورية بالقاهرة

استعرض مينا مكرم مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التلفزيون المصري، حالة المرور في القاهرة الكبرى، وذلك أثناء جولة له بشوارع العاصمة.

وقال مكرم، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، إن كوبري أكتوبر ناحية منطقة العباسية يشهد كثافة مرورية عالية خاصة في الاتجاه لطريق صلاح سالم ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وأشار إلى أن الاتجاه العكسي القادم من صلاح سالم ومدينة نصر ومصر الجديدة يشهد سيولة مرورية بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن هناك كثافة مرورية على كوبري أكتوبر المنطقة المارة أعلى كوبري الجلاء بسبب ضيق الحارات المرورية هناك.

 

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