تعرف على الحالة المرورية.. سيولة في المهندسين وزحام بكوبري أكتوبر

استعرضت هدير أبوزيد، مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر التلفزيون المصري، حالة المرور في القاهرة الكبرى، باستخدام "خرائط جوجل".

وقالت هدير أبوزيد إن حالة المرور جيدة في الطريق للشيخ زايد باتجاه المحور، أما الاتجاه العكسي "السادس من أكتوبر والشيخ زايد"، فتشهد بعض الزحام؛ بسبب وجود إصلاحات في الطريق.

وأشارت هدير إلى أن الطريق مزحم عند ميدان لبنان، ونصحت المواطنين بالنزول مبكرًا قبل ساعات الزحام أو اتخاذ أي طريق آخر.

وأوضحت مقدمة البرنامج أن هناك زحام عند مطلع كوبري 15 مايو، وعلى كوبري أكتوبر، وسيولة مرورية في منطقة عبدالمنعم رياض وماسبيرو، ونصحت الراغبين في الذهاب لمدينة نصر أو التجمع الخامس بالنزول مبكرا قبل الزحام.

وقال مينا مكرم، مراسل صباح الخير يا مصر من شوارع القاهرة، إن هناك سيولة في شارعي سوريا ولبنان بمنطقة المهندسين، بعكس طريق المحور، مشيرا إلى أن امتداد ميدان وشارع لبنان فيهما سيولة مرورية، لافتا إلى أن أغلب شوارع المهندسين بها الشيء ذاته.