عاجل.. مصرع 11 وإصابة 144 في انفجار غازي بالصين

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بوقوع انفجار غازي كبير أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات في مقاطعة هوبي الصينية، وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وذكر التلفزيون الصيني، أن ما لا يقل عن 11 شخصا لقوا مصرعهم، وتم نقل 144 إلى المستشفى، في انفجار غاز طبيعي في شيان بمقاطعة هوبي الصينية.

ووقع الانفجار بالتوقيت المحلي على أراضي مجمع سكني بمنطقة تشانجوان، حيث كان هناك سوق كبير للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا بالمنطقة.

وأشار التليفزيون إلى أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخراج 144 شخصا من تحت الأنقاض، ونقلوا جميعا إلى المستشفى.