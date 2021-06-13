وضعت وزارة الصحة والسكان، متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، موقع متخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، للتمكن من معرفة نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاه من الجمارك، وكذلك خطوات الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك، يأتي ذلك في إطار دور وزارة الصحة والسكان للحفاظ على سلامة المواطنين، وتسهيل المهمة على ذوي الاحتياجات الخاصة.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

وقالت الوزارة، إن مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك يوميًا في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على مدار أيام العمل الرسمية.

وعن خطوات حجز الكشف الطبي لذوي الاحتياجات الخاصة، أشارت الوزارة إلى ضرورة التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، ثم الضغط على حجز الكشف، ويحصل الطالب على سيارة معفاة من الجمارك باستيفاء بيانات الشخص الراغب في حجز الكشف.

وتابعت أن الطالب للحصول على سيارة معفاة من الجمارك عليه اختيار اسم المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات به، وتحديد موعد الكشف المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في الكشف، ثم بالضغط على حفظ الطلب، وانتظار رسالة تأكيد الحجز.

التعليمات الخاصة بالحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص من ذوي الاحتياجات

ووضعت المراكز الطبية المتخصصة، مجموعة من التعليمات الخاصة بالحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص ذوي الإعاقة طالبي الحصول علي السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات ونظام حجز مواعيد الكشف الطبي خطوة بخطوة للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك، بحسب المراكز الطبية المتخصصة، وجاءت كالتالي:

1- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

2- يسجل ذوي الإعاقة عند الحجز للكشف الطبي البيانات الآتية: «البيانات الشخصية، الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون، اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وأمراض قلب.. وغيرهم).

3- إذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية بسبب مرضي يتم تسجيل البيانات الآتية: «اسم ولي الأمر/الوصي، الرقم القومي، صفته».

4- اختيار مكان الكشف الطبي «الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج».

5- اختيار تاريخ الكشف الطبي.

6- اختيار الجمرك المطلوب «الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه».