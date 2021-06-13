رحلة محمد حسين يعقوب.. من «مبتصلوش ليه؟» للشهادة في «داعش إمبابة»

يشتهر الشيخ محمد حسين يعقوب الداعية الإسلامي، بالعديد من الجمل، وبينها: «أختاه احذري، وهل هذا قلبك؟..»، والتي يتبادلها البعض كمقاطع فيديو قصيرة للشيخ محمد حسين يعقوب، لكن الجملة الأبرز التي تكررت في أكثر من فيديو كانت «أنت ما بتصليش ليه؟»، ومؤخرا، ثار الجدل مرة أخرى حول الداعية الذي دعا دائما لعدم ترك الصلاة مرة أخرى لكن بطريقة مختلفة، حيث ورد اسمه في تحقيقات قضية «داعش إمبابة»، بعد أن قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وأحمد محمد بدر، ابراهيم عادل، أحمد عصام، وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان.

متهمي داعش إمبابة يتبنون أفكاره

وخلال انعقاد جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة»، تغيب الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، عن المثول أمام هيئة المحكمة التي وافقت على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتهما، بعد أن قررت في جلستها الماضية تغريم الشيخين محمد حسان ومحمد حسين يعقوب 1000 جنيه لتخلفها عن حضور الجلسة، وهو ما تكرر أمس.

وكان متهمي القضية أكدا أنّهما يعتنقان فكر الشيخين، وطال دفاع المتهمين طلب سماع شهادتهما وكانت المحكمة قررت في جلسات سابقة استدعاء الداعيتين للإدلاء بشهاداتهما في القضية، إلا أنّهما تغيبا عن الحضور، ما دفع المحكمة لتكليف النيابة العامة بإعلانهما بالجلسة إلا أنّهما تغيبا عنها أيضا ما أدى لأن تصدر المحكمة قرارا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وانتداب طبيب شرعي لفحص الشيخ محمد حسان.

أنت ما بتصليش ليه

ولا شك أنّ الصلاة فريضة ويدعو لها الجميع، ولكن كان لبعض الشيوخ منهم محمد حسين يعقوب، المتورط في قضية «داعش ليبيا»، طريقة استعراضية في الحث على الصلاة تكررت في أكثر من مقطع فيديو من برامجه، يصرخ فيه «أنت مبتصليش ليه؟».

ويقول في أحد المقاطع: «خايف عليك.. حزين عليك.. الحق نفسك.. وتعال أقف بين إيدين ربك.. تعالى صلى.. هتقولي مبتصليش ليه.. لكن ممكن لما أقولك مبتصليش ليه تقولي مش فاضي والله انا نفسي اصلي بس مفيش وقت.. صح هتقول كدا.. أجاوبك أنا بقى أن الله عز وجل أخبرنا أنّ المال خادم وأنّ الدين مخدوم».

ويتكرر سؤاله في فيديو آخر يقول فيه «عايز أكلم الأستاذ اللي مبيصليش.. عايز أقوله أنت مبتصليش ليه.. يقولي طب متزعقش.. من غير زعيق.. والتاني اللي بوجهله الكلام الي بيصلي ويفوت.. والثالث اللي بيصلي من غير نفس من غير روح ومن غير لذة، عايز أنادي الثلاثة أقول للي مبيصليش أنت مبتصليش ليه».