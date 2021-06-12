أول رد لأسرة محمد حسين يعقوب على غيابه عن المحكمة: طارئ صحي

كشفت أسرة الداعية محمد حسين يعقوب عن تفاصيل وأسباب عدم حضوره إلي المحكمة اليوم، لإدلاء بشهادته في القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش إمبابة».

وقال أحد أفراد الأسرة الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ« الوطن» إن محمد حسين يعقوب كان يستعد للذهاب للمحكمة ولم يتعمد التغيب عن الجلسة المقررة له من جانب هيئة المحكمة وذلك علي حد قوله.

وأضاف، أن طارئًا صحيًا تعرض له الداعية محمد حسين يعقوب هو الذي تسبب في منعه من التوجه للمحكمة، كما أنه سيتوجه إلى المحكمة في الجلسات المنعقدة له لاحقا.

قرار بضبط محمد حسين يعقوب

وكانت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المنعقدة في طرة، قد قررت اليوم، ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان.

وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ «خلية داعش إمبابة».

وتغيب الشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، عن المثول أمام هيئة المحكمة التي وافقت على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتهما، وقررت في جلستها الماضية تغريم كل منهما مبلغ ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة.

الداعية محمد يعقوب يتخلف عن حضوره للجلسة المحكمة

وكانت النيابة العامة، قد كلفت الداعية محمد حسين يعقوب، والداعية محمد حسان بإعلانهما لحضور جلسة اليوم إلا أنهما تخلفا أيضا عن الحضور،

كما كانت قد أسندت النيابة العامة، للمتهمين تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.