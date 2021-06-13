وزير التعليم: التصحيح الإلكتروني لن يلغي التظلمات في الثانوية العامة

حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الجدل الدائر بشأن تظلمات الثانوية العامة، ما بين أنباء عن إلغاءها بداعي أنّ التصحيح سيكون إلكترونيا، ولا قيمة للتظلم طالما أنّه لا يوجد تدخل بشري، وبين مطالبات لأولياء الأمور باستمرار التظلم لمزيد من الطمأنينة والتأكد من عدم وجود أخطاء في التصحيح حتى لو كان إلكترونيا.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، إنّه تقرر استمرار تقديم التظلمات لطلاب الثانوية العامة على نتائجهم خلال تطبيق نظام الامتحانات الجديد بالإجابة على الأسئلة من خلال البابل شيت وتسجيلها على جهاز التابلت لمزيد من التأكيد عليها.

وأضاف وزير التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّه يحق لأي طالب في الثانوية العامة التظلم على نتيجته، حتى لو كان التصحيح إلكترونيا، على أن يكون ذلك بالنسبة للطلبة النظاميين أو المنازل والراسبين من العام الماضي وغيرهم من الفئات الطلابية.

وسبق للدكتور طارق شوقي وزير التعليم، عندما كان يشرح نظام الامتحانات الإلكترونية والتصحيح الإلكتروني، أن أكد انتهاء عصر التظلم على النتيجة باعتبار أنّ التدخل البشري في الامتحانات انتهى، وحلت مكانه التكنولوجيا، وليس منطقيا أن يتظلم أحد على ما يقرره جهاز الحاسب الآلي، وحينها كان يقصد جهاز الماسح الضوئي الذي سيصحح الامتحان بطريقة «سكانر».

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّه لا يوجد أي تغيير في القوانين والقرارات الحاكمة للتظلمات، وقررنا أن تبقى الأمور على ما هي عليه، سواء بالتظلم على نتيجة التيرم الأول أو الثاني، كما كان معتادا كل كام ليطمئن الطلاب والأهالي على النتيجة النهائية.

وفيما يخص الكتابة علي البابل شيت بالقلم الجاف والرصاص بامتحانات الثانوية العامة، قال وزير التربية والتعليم، إنّه لم يتحدد حتى الآن، مشيرا إلى أنّ تعليمات الكتابة على البابل شيت يتم إعدادها وسيتم إعلانها للطلاب فورا الانتهاء منها.