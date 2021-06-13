إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين أبناء العمومة من عائله أبو العلا، لخلافات عائلية بقرية قاو النواورة بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى البداري المركزي.

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مشاجره بالأعيرة النارية ووقوع مصاب وذلك بقريه النواورة بدائرة المركز

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النار وفض المشاجرة.

وبالمعاينة والفحص تبين وقوع المشاجرة بين أولاد عمومه من عائله أبو العلا لخلافات عائليه بينهما، وأسفرت عن إصابة «عبدالرحيم.أ.أ» 50 عامًا، مصابًا بطلق ناري.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى البداري المركزي والحالة العامة متوسطة، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت محافظة أسيوط، عددًا من المشاجرات العائلية كان آخرها المشاجرة التي نشبت الأسبوع الماضي، بالأسلحة النارية «الخرطوش» بقرية عرب الجهمة بمركز القوصية؛ لخلافات على أراضيهم الزراعية.

كما أسفرت المشاجرة عن مقتل «محمد.ع» 38 عامًا، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى القوصية المركزي، وأصيب عمه «أحمد.م» 46 عامًا، وابن عمه «مهدي.ج» 21 سنة، مصابًا بطلق ناري بالقدمين، وتم نقلهم لمستشفى القوصية المركزي، وجرى تحويلهم إلى مستشفى.