ضبط 13 من طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بأبو تيج في أسيوط

ضبط فريق من مباحث قسم شرطة أبو تيج، اليوم السبت، 13 شخصا من طرفي مشاجرة، نشبت بالأسلحة النارية بطريق أسيوط سوهاج الزراعي، أمام المساكن البحرية بأبو تيج بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجره بالشوم وزجاجات الكاكولا والأعيرة النارية بطريق أسيوط سوهاج بحري بمركز أبو تيج، بين عائلة خليل سليم، وعائلة كمال عبد العال، أسفرت المشاجرة عن إصابة مصطفى أحمد عبد الوهاب، 38 عاما، صاحب محل سمكرة من أبو تيج، مصاب بطلق ناري، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي، كما نتج عن المشاجرة إصابة ثلاث أشخاص أصيبوا بجروح، تصادف وقت مرورهم أثناء المشاجرة، وسبب المشاجرة غير معلوم.

وتمت السيطرة على الموقف ووقف المشاجرة، وتمكن فريق مباحث القسم برئاسة الرائد أحمد عاصم من ضبط طرفي المشاجرة، من الطرف الأول: (حسن كمال عبدالعال 42 سنة، خالد كمال عبد العال 35 سنة، وعمرو رشاد كمال، 32 سنة، وأدهم محمد كمال عبد العال، 22 سنة، وأحمد كمال عبد العال، 38 سنة، وصدام محمد كمال عبد العال 27 سنة).

والمضبوطون من الطرف الثاني: (علي أحمد خلاف خليل، 56 سنة، دياب خليل دياب 32 سنة، خليفة خليل سليم، حسام رمضان سليم، 20 سنة، خليل سليم خليل 62 سنة، خليل خلاف خليل 66 سنة، مصطفى جابر خليفة، 31 سنة).

وتم ضبط بندقية آلية وطبنجة و2 خرطوش تركي و2 فرد خرطوش، بحوزة المضبوطين، وجرى التحفظ على المضبوطات وحُرر المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.