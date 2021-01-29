كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن مشاجرة بالأسلحة النارية بمحافظة أسيوط.

وبالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة أبو تيج بمشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنها مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات لخلافات الجيرة.

وأسفرت عن إصابة 4 من طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى أحد المواطنين تصادف وجوده بمحل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، كما تم ضبط «2 بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.