رئيس التحرير

محمود مسلم

كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

كتب:

الوطن
04:44 م | الجمعة 29 يناير 2021
سلاح ناري

سلاح ناري

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يتضمن مشاجرة بالأسلحة النارية بمحافظة أسيوط.

وبالفحص تبين أنه قد تبلغ لقسم شرطة أبو تيج بمشاجرة وتبادل لإطلاق الأعيرة النارية، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أنها مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلاً منهما على الآخر بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات لخلافات الجيرة.

وأسفرت عن إصابة 4 من طرفي المشاجرة، بالإضافة إلى أحد المواطنين تصادف وجوده بمحل الواقعة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، كما تم ضبط «2 بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 200 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

ضبط 215 قطعة سلاح ناري و234 قضية مخدرات وتنفيذ 78637 حكما قضائيا

سلاح صديقه هشم رأسه.. مصرع حداد مسلح في الدقهلية بطلق ناري

إصابة 4 في مشاجرة بالأعيرة النارية في أسيوط