رئيس البرلمان العربي يشيد بإتمام الانتخابات البرلمانية في الجزائر

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإتمام الانتخابات البرلمانية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي جرت أمس السبت 12 يونيو 2021، مهنئاً قيادة وحكومة وشعب الجزائر، بمناسبة هذا الاستحقاق السياسي الهام.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن إتمام هذه الانتخابات يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في جمهورية الجزائر، ويمثل خطوة ضرورية إلى الأمام.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على قدرة الشعب الجزائري على اجتياز هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، وتجاوز كافة التحديات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تَبون، رئيس الجمهورية، معرباً عن ثقته في قدرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري الجُدد، في تحمل المسؤولية الكبيرة التي أولاها إياهم الشعب الجزائري، متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد.