رئيس التحرير

محمود مسلم

رئيس البرلمان العربي يشيد بإتمام الانتخابات البرلمانية في الجزائر

كتب:

الوطن
10:26 ص | الأحد 13 يونيو 2021
رئيس البرلمان العربي

رئيس البرلمان العربي

أشاد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بإتمام الانتخابات البرلمانية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي جرت أمس السبت 12 يونيو 2021، مهنئاً قيادة وحكومة وشعب الجزائر، بمناسبة هذا الاستحقاق السياسي الهام.

وقال رئيس البرلمان العربي، إن إتمام هذه الانتخابات يمثل مرحلة مهمة في مسيرة التطور الديمقراطي وتعزيز المشاركة السياسية في جمهورية الجزائر، ويمثل خطوة ضرورية إلى الأمام.

وأثنى رئيس البرلمان العربي على قدرة الشعب الجزائري على اجتياز هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، وتجاوز كافة التحديات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد المجيد تَبون، رئيس الجمهورية، معرباً عن ثقته في قدرة أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري الجُدد، في تحمل المسؤولية الكبيرة التي أولاها إياهم الشعب الجزائري، متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد.

اقرأ المزيد:

رئيس البرلمان العربي: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن تتويجا لمساعيها في استقرار المنطقة

رئيس البرلمان العربي: السيسي دافع بأمانة وإخلاص عن القضايا القومية

رئيس البرلمان العربي يشيد بالسياسة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق

مستشار رئيس البرلمان العربي يشارك كخبير في جلسات البرلمان الأفريقي

رئيس البرلمان العربي يشارك بالجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي غدا

رئيس البرلمان العربي لسفير فلسطين: ندعمكم في سبيل استعادة حقكم المشروع