ياسمين نيار تستعين بـ«سكرين شوت» لمحمد السبكي: عايز يرجعلي

أكثر من ثلاث سنوات وأزمة زواج المنتج محمد السبكي من الفنانة الجزائرية ياسمين نيار قائمة ما بين نفي الأول ووصف علاقته بها بأنها نوع من الصداقة، وإصرار الأخيرة على أنها زوجته، وهو ما قالته مجددًا من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت ياسمين نيار عبر «فيس بوك» ردًا على سؤال أحد معجبيها «أنت فعلًا كنتي متزوجة من السبكي؟» قائلة: «هيدا سؤال من فان إمبارح وهيدا ردي عليه، صباح خير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج وطلاق الحمد الله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة».

ياسمين نيار عن محمد السبكي: ظلمني وأنا يتمية

واستعانت بـ«سكرين شوت» تظهر وجود رسالة على الواتساب من هاتف مسجل باسم محمد السبكي بتاريخ 7 يونيه من الشهر الجاري يخبرها بتعبه من حبه لها.

وخلال ردودها على متابعيها قالت ياسمين نيار: «عزة نفسي ما تسمحلي أرجع مع شخص ظلمني ولو كنت أموت عليه ما أرجع، أنا كنت بإيده وهو خسرني، كان مفكرني كل النسوان اللي عرفهم، خسارة في رجال ما تحس بقيمة الإنسانة اللي معه إلا بعد ما تبعد عنه، والعكس صحيح بنات يحسو بقيمة الرجل بعد الفراق».

وتابعت: «الرجل لما يكون بين إيديه امرأة أصغر منه وطيبة ويتيمة وحنونة وشايفتك كل الناس وكل الحياة وما عندهاش حد ولا تخونك ولا تتطلع في غيرك وكل طلباتك أوامر ليه تحقرها؟ هاذي كانت قصتي معه».

واستطردت: «لما قبلت بيه كنت أتمنى بس صدر حنون يسمعني يحس بي بالي عشته بحياتي يعوضني حنان الأب لأنه كبير علي بكثير لكن صدمني صدمة عمري».

ياسمين نيار: أنا مشهورة قبل زواجي من محمد السبكي

وأضافت ياسمين نيار بقولها: «المرأة شو هي بالزواج أنا كنت بنظف البيت لأني نظيفة وأعمل شغل البيت عادي وأعمل أكل لأني طباخة ماهرة وكل شي نظيف، والبس والبيت كله بارفان وطلباته أوامر وبالفراش أعمله كل شي وحافظ على دوائه ومواعيدها وبتناقش معه في أمور العمل وأنصحه، شو بده أكثر من هيك وأنا يمرض أنا حده وكل شي يطلبه تحت أمرك بالاحترام والمحبة وأمينة على ماله ولا أخذ إيدي على مليم لأن فلوسي معي الحمد الله هيدي ما يعرف النعمة عشان هيك يتوسل اليوم أرجعله».

وأكدت أن المنتج محمد السبكي رغم الانفصال عنها إلا أنه ما زال يطالبها بالرجوع إليه بقولها: «لحد الساعة يطالبني بالرجوع ليه وأنا ما بدي».

وتابعت: «اليوم جاي ترجعني ليه؟ أنا ما أرجع لحد تعدى علي وظلمني وأتمنى كل شخص صار معه هيك ما يرجع الله يفرجها علينا مع شخص جديد أحسن منه بمليون مرة».

وفي تعليق حول شهرتها بسبب السبكي، قالت ياسمين نيار «أنا نزلت لمصر باسمي ياسمين نيار بجمالي بشغلي بفلوسي وما طلبت منه مليم لا فيلم ولا فلوس ولا شهرة ولا أي شي من هاذ ما فيش مصلحة بيني وبينه الارتباط كان دون مصلحة تمامًا».

وأشارت إلى أنها لا تقبل إهانة من أي رجل بقولها: «مش لأن يتيمة وما عندي حد أقبل إهانة الرجل لي».

واستطردت: «عرفت مصر وشفت شوي منها وعرفت المصريين الطيبين الجدعان الدم الخفيف نساء ورجال الطيبة تحية لكل الشعب المصري وتحية لكل جمهوري من كل البلدان العربية والأجنبية شكرًا ليكم».