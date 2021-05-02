محمد سامي: أعتبر نفسي «ابن السبكي».. خناقاتي معاه «مضحكة جدا»

تحدث المخرج محمد سامي عن علاقته بالمنتج محمد السبكي، قائلا: «مش بيعرف يتعامل مع حد قدى، ولا بعرف أتعامل مع حد قده، وإحنا الاتنين أصدقاء.. وخناقتنا مضحكة جدًا»، موضحًا أنه حدث خلاف بينهما خلال أحد المشاريع الفنية في العاصمة اللبنانية بيروت، وكان ذلك قبل دخوله لإخراج مسلسل «ولد الغلابة»، الذي عُرض خلال السباق الرمضاني 2019، بطولة الفنان أحمد السقا.

وأضاف «سامي»، خلال حواره في برنامج «العرافة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة «المحور»، «محمد السبكي صانع سينما شاطر جدًا، وأنا ابنه، ومحدش بيتحدى ابنه.. لو محمد السبكي عمل فيلم من غير إيرادات، فأكيد إن الوقت لم يسعفه».

وعلى جانب آخر، أكد المخرج محمد سامي، أنه يحب الفنان راغب علامة ولكن لا تجمعهما علاقة شخصية، كما علق على الانتقادات الموجهة لمسلسل «نسل الأغراب»، وقال: «فيه ناس بتنتقد مسلسل نسل الأغراب من الشكل العام، ودول باعتبرهم مش جمهور.. لكن من الطبيعي أن المسلسل يكون مبالغ فيه وفي شخصياته.. ومسلسل صراع العروش العالمي game of thrones كان مبالغ فيه، وهو ما قصدت أن أحكيه في المسلسل هو أنهم أغراب فغضبهم مبالغ فيه».

فيما تحدث المخرج محمد سامي، عن علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة وجود خلاف بينهما، موضحًا أن خلافه معها يصل لأكثر من 8 سنوات، ولكنه يحبها كثيرًا ويتمنى الصلح معها، مؤكدًا أنها موهبة غير طبيعية، ويتمنى العمل معها.

«نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبدالحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.