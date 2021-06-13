«خطف وقتل».. كواليس العثور على جثة سائق «توك توك» بالإسماعيلية

«أكثر من 30 يومًا والبحث مستمر عن جثمان الشاب محمد مصطفى في ترعة الإسماعيلية»، روايات وكواليس عديدة حسمتها الأجهزة الأمنية وقوات البحث الجنائي، خاصة بعد اكتشافهم والعثور عليه ملقاة بترعة بالقرب من كوبري العباسة على الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية.

اكتشاف الواقعة

وكان قد أبلغ مصطفى عبده المقيم بعزبة السواحل بقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد، بإبلاغ نجله محمد قبل شهر تقريبًا واختفى.

البحث عن الجثمان

وشكلت المباحث الجنائية لفريق بحث جنائي، بالتعاون بين وحدتي مركز فايد ومركز التل الكبير؛ للبحث عن الجثمان إلا أنهم عثروا عليه بعد شهر تقريبًا غريقًا في مياه الترعة.

وكشف فريق البحث الجنائي، عن أنهم عثروا على أحد هواتف المجني عليه والتوك توك الخاص به، وتم التحفظ عليهما بمركز شرطة التل الكبير.

شقيقان اختطفا المجني عليه وقتلاه

وتوصلت المباحث الجنائية، إلى هوية الشخصين مرتكبي الواقعة وإلقاء الجثمان في مياه الترعة قرب مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت مصادر أمنية، إن المتهمين أشقاء وأحدهم اعتدى على المجني عليه بضربه على رأسه بآلة حادة، ثم قررا التخلص منه بإلقائه في مياه الترعة، واتفق المتهمان علي بيع «التوك توك» لأحد الأشخاص بمركز ومدينة التل الكبير.

عائلة المجني عليه: القصاص العادل

وطالب مصطفى رشوان والد الطفل المجني عليه، بسرعة القصاص من الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة العادلة، وتابع باكيًا: «ابني راح مني وعايز حقه من اللي قتلوه».

وأوضح أن طفله كان يعمل ليساعد أسرته في توفير احتياجاتهم رغم صغر سنه وعدم تجاوزه 17 عامًا، وأن آخر عمل له كان شراء احتياجات المنزل من سوق سرابيوم بمركز فايد واختفى بعدها.