هل يتعرض الموظف للجزاء حال حجزه بمراكز علاج الإدمان؟.. «التضامن» تجيب

قال أحمد الكتامي، مسؤول الخط الساخن بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان - المشرف العام على البرامج العلاجية - التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، إنّه حال رغبة الموظف بالجهاز الإداري للدولة، الحجز بأحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، سيكون العلاج بالمجان وفي سرية تامة.

وأضاف الكتامي، ردا على سؤال أحد الموظفين خلال بث مباشر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنّه حال كانت الحالة تستدعي الحجز في المستشفى، سيتم إعطاء الموظف خطاب يفيد بحجزه وعلاجه بتاريخ الدخول والخروج من المستشفى، ولن يتعرض لأي جزاء.

وتابع: «لا يعنينا أي بيانات شخصية تخص أي مريض، فالخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة، ويتم استقبال الراغبين في العلاج بمراكز صندوق مكافحة وعلاج الإدمان».

الخط الساخن يستقبل المكالمات من المريض أو أفراد أسرته

وأشار المشرف العام على البرامج العلاجية، إلى أنّ الخط الساخن يستقبل المكالمات من المريض أو من أفراد أسرته، ومن يستقبل المكالمات أخصائيين نفسيين واجتماعيين مدربين على أعلى مستوى، حاصلين على دبلوم خفض الطلب على المخدرات، للإجابة على أسئلة المتصلين، وإتاحة خدمات المشورة والعلاج والوقاية.

وأوضح أنّ الخط الساخن يقدم نصائح المشورة، وهناك العديد من الأسر تسأل عن آليات الاكتشاف المبكر وكيفية الحكم على الابن، وما إذا كان متعاطيا أم لا؟، مؤكدا أنّه لا يتم سؤال المتصل على رقم البطاقة، وليس هناك حجز إجباري، ولا يتم أخذ أي بيانات تخص المريض.

وأكد أنّه خلال الفترة الماضية، جاءت اتصالات للإبلاغ عن تداول واتجار بالمخدرات، ويتم استقبال مكالمات الإبلاغ بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة المخدرات، قائلا: «أي حد جنبه تاجر مخدرات أو بيروج لها، يبلغ الصندوق».