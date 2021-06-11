لدمجهم.. خطوات حصول متعافي الإدمان على تمويل من بنك ناصر الاجتماعي

يبحث متعافي الإدمان عن طرق لمساعدتهم ماديًا، للبدء من جديد بتدشين مشروع على سبيل المثال، وهو ما يوفره بنك ناصر الاجتماعي، من خلال مبادرة تمويل المتعافي من الإدمان، وتعد أحد برامج الحماية الاجتماعية التي يقوم بها البنك، من خلال منح تمويل للمتعافين، لمساعدتهم على استعادة قدراتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية واندماجهم من جديد فى المجتمع، من خلال التعاون مع صندوق مكافحة الإدمان.

الفئات المستحقة للحصول على تمويل متعافي الإدمان

- الشباب المتعافين من الإدمان

تفاصيل تمويل متعافي الإدمان

- مدة التمويل بحد أقصى لسنوات التمويل: 5 سنوات.

- نسبة عبء الدين / الاستقطاع من دخل المشروع الشهري: 50 %.

- قيمة التمويل بحد أقصى: 80 ألف جنيه.

- المصاريف الإدارية بحد أدنى 125 جنيها: 0.5% من قيمة التمويل «فتح الحساب الجاري، استعلام ائتماني، استعلام ميداني» تسدد نقدا بالفرع.

- السن: لا يقل عن 21 سنة.

- سعر العائد السنوي الثابت 10.5%.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل متعافي الإدمان

- طلب الحصول على التمويل.

- الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة.

- إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن والنشاط.

- دراسة جدوى عن المشروع.

- صحيفة الحالة الجنائية موجه لبنك ناصر لم يمر عليها 3 أشهر.

- حال أن يكون المشروع قائم يتم تقديم «سجل تجاري، بطاقة ضريبية، رخصة النشاط».

- تقرير طبي من مستشفى حكومي، ويعتمد من الصندوق يفيد التعافي.

- خطاب من صندوق مكافحة الإدمان، موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 أشهر.

- مفردات مرتب الضامن حال توافرها.

المستندات التي يوقع عليها قبل الموافقة الائتمانية

- طلب الحصول على التمويل دراسة الجدوى عن المشروع.

- الموافقة على تفويض البنك بعمل استعلام «مصرفي، ميداني».

الضمانة:

- تقديم ضامن متضامن من الدرجة الأولى أو الأخ والعم أو الأخت... إلخ، أو تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو معاش.

- سندات لأمر «سند إذني» غير مؤرخة سنوية، أو شيكات سنوية مسطرة وغير مؤرخة بقيمة الأقساط السنوية، توقيع من العميل والضامن كلا على حده.

- التأمين ضد مخاطر عدم السداد «يتحمل التكلفة البنك بنسبة 0.7% سنوي».

- التأمين على حياة العميل «يتحمل التكلفة العميل»، وحال تحويل معاش على البنك يكتفي بالتأمين على الحياة لصاحب المعاش المحول.

- إجراء التأمين على المشروع.