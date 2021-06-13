آخر أخبار شقة الزمالك.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الكنز الضخم

ماذا حدث في شقة الزمالك أو كما عرفت إعلاميا بـ«مغارة علي بابا»، هذا ما سيتم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، أعلنت عنه وزارة العدل، وذلك في محكمة جنوب القاهرة، ويترأسه رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للإعلان عن تفاصيل كنز شقة الزمالك، وما جاء في أعمال الفحص الخاص باللجان المختصة على مدار الـ13 يوما الماضية.

شقة الزمالك.. كنز ضخم

وقادت الصدفة لكشف عن كنز أثري في شقة الزمالك، حيث تبين طبقا لما ورد في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، أنه ورد إخطار من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة لقسم شرطة قصر النيل، لتنفيذ حكم تمكين لإحدى الشقق السكنية بالزمالك، وتبين أن الشقة عبارة طابقين لصالح رجل أعمال ضد نجل شقيقته، وأثناء تنفيذ الحكم عثرت الجهات المختصة على كنز أثري ضخم، وتم التحفظ عليه وتشميع الشقة.

6 لجان مختصة لفحص كنز شقة الزمالك

وعقب العثور على المضبوطات، أخطر موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة، وزير العدل، بما جاء من مضبوطات، واكتشاف محل أنتيكات وتحف وسرداب داخل الشقة بداخله لوحات أثرية، وعلى الفور أمر بتشكيل 6 لجان لفحص المضبوطات، وفحص أوراق ملكية صاحب الشقة الذي تبين أنه مسؤول سابق، وبدأت اللجان في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المضبوطات وفحصها على مدار الـ13 يوما الماضية، وتم إعداد التقارير اللازمة الخاصة بالمضبوطات.

مؤتمر صحفي للإعلان عن كنز شقة الزمالك

وعقب الانتهاء من الفحص، قررت وزارة العدل، الإعلان عن تفاصيل وملابسات العثور على كنز شقة الزمالك، من خلال مؤتمر صحفي يعقد في محكمة جنوب القاهرة بزينهم، وسيتم عرض ما جاء من التقارير التي أعدتها اللجان من الفحص والحصر للمضبوطات.