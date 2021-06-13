موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الإسكندرية

9 أيام تفصلنا عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الإسكندرية، وذلك بعد الانتهاء من الامتحانات يوم الخميس الماضي، والإعلان من قبل الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم، عن ظهور النتيجة بعد 10 أيام من انتهاء الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

ومن المقرر أن تعلن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية نهاية الأسبوع المقبل، بعد اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وإعلان الأوائل والتعرف على نسب نجاح الطلاب في الشهادة الإعدادية.

وتجري حاليًا أعمال التصحيح والرصد لدرجات المواد التعليمية التي امتحن فيها طلاب الشهادة الإعدادية داخل لجان وكنترولات التصحيح، في محاولة لإعلان النتيجة في موعدها خاصة مع عدم استعجال مديرية التربية والتعليم في المحافظة على ظهور النتيجة بسبب عدم إجراء امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة، إن عمليات التصحيح والرصد تتم وفقاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من أجل التركيز في التصحيح ومراجعة الورقة وإجابات الطلاب وعملية رصد الدرجات في محاولة لتقليل التظلمات، فضلًا عن عدم الاستعجال من قبل المديرية حيال النتيجة.

وأضاف سعد لـ«الوطن»، أن الامتحانات انتهت بسهولة ويسر دون أي مشاكل أو شكاوي او معوقات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومنع إصابة الطلاب والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.