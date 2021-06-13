أنقذ إريكسن من الموت.. خطوات إنعاش القلب الرئوي

تسبب سقوط لاعب وسط منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيا عليه أثناء اللعب وخضوعه لـإنعاش قلبي رئوي من قبل مسعفين، أثناء مباراة بلاده ضد فنلندا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، أمس السبت، في حالة من الصدمة لدى الجماهير العريضة على مستوى العالم، والتي راحت تتابع المسعفون وهم يحاولون إنعاش قلبه قبل نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقد يتعرض شخص ما في محيطك لهذه الحالة المرضية، ويتطلب الأمر محاولة إسعاف وإنعاش القلب الرئوي لإنقاذ حياته حتى تصل سيارة الإسعاف، وعليه تستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها كيفية إسعاف وإنعاش القلب الرئوي في التقرير التالي.

إنعاش القلب الرئوي بالإسعافات الأولية

1. يجب الاتصال على الفور بسيارة الإسعاف لنقل المصاب لأقرب مستشفى.

2. فحص تنفس المصاب وإذا كان بطيئا يبدأ الإنعاش من خلال خطوتين، وهما:

- فتح وتسريح المسالك الهوائية وفحص التنفس ويتم ذلك من خلال وضع المصاب على ظهره وإزالة كل ما قد يعيق التنفس والتأكد من أنّه عاد للمصاب.

- التدليك القلبي أو الضغط على الصدر، من خلال الوقوف بجانب المصاب على الركبة والضغط في منتصف الصدر بجمع اليدين في وضعية عمودية بمساعدة ثقل جسدك 30 ضغطة، ويكون الضغط بعمق نحو 5 سنتيمترات وبمعدل 100 ضغطة في الدقيقة، وبعدها يتم فحص التنفس والنبض بسرعة، فإن عاد التنفس يجب وضع المصاب على وضعية الإفاقة، وإن لم يستجب يتم عمل تقنية التنفس الصناعي أو النفخ فم لفم ويتم ذلك بإمالة رأس المصاب للخلف وفتح فمه وسد أنفه والنفخ في فم المصاب نفسين، وخلال ذلك تلاحظ ارتفاع وصعود مستوى الصدر.

3. إذا لم يكن هناك أي مؤشر على عودة التنفس، يتم الضغط على الصدر مرة أخرى 30 ضغطة كما في الخطوة السابقة، وبعد الضغط 5 دورات (30 ضغطة - 2 نفسين) ولم يعد التنفس، وجب الاستمرار فقط بالضغط على الصدر حتى وصول مسعفي سيارة الإسعاف أو الوصول للمستشفى إن تم نقل المصاب.

4. إذا وجد مسعفان اثنين يبدأ أحدهم بالنفخ في فم المصاب، والآخر يضغط بالتوالي وليس في نفس الوقت.

انتبه لهذه الخطوات

- إذا بدأت بالإنعاش القلبي الرئوي لمصاب لا يتنفس وتوقف قلبه وأحسست أنّ لديه كسورا في صدره، فيجب الاستمرار بالإنعاش لأن الكسور قد تؤذي بعض الأعضاء الداخلية، لكن التوقف عن الإنعاش قد يقضي على أي احتمال لعودة نبض المصاب.

- عند توفر جهاز «مزيل الرجفان» فمن الأفضل استخدامه مع الاستمرار في الإنعاش القلبي الرئوي.