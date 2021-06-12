سبب إصابة إريكسن في يورو 2020.. أستاذ قلب يجيب

كشف الدكتور أحمد العمراوي، مدرس واستشاري أمراض القلب بكلية الطب جامعة الإسكندرية، الأسرار حول إصابة لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن الذي سقط مغشيا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا، اليوم السبت، في الدور الأول من كأس أمم أوروبا يورو 2020، قبل أن يتدخل فريق إسعاف الطبي ويقدم له تدليكا قلبيا.

تفاصيل إصابة إريكسن في يورو 2020

وقال أستاذ أمراض القلب بجامعة الإسكندرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، قد يكون من ضمن اللاعبين الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب، وهو الأمر الذي يجعل جميع الأندية الرياضية تقوم بكشف دوري للقلب بما فيها فحص للقلب بالموجات الصوتية.

تضخم عضلة القلب.. قد تكون من أسباب إصابة إريكسن

وأوضح أن اللاعبين الذين لديهم تضخم في عضلة القلب أو سمك عضلة القلب زائد أو التهاب في الصمامات، يكونون معرضين لتوقف مفاجئ للقلب في حال أي تصادم أو احتكاك في الألعاب الرياضية.

كيف توقف قلب إريكسن دون احتكاك بأحد؟

وأشار إلى أن إصابة إريكسن جاءت دون احتكاك مع أحد، الأمر الذي يفسره أنه نتيجة اختلال في الأملاح والمعادن واختلال وظائف الغدة أو الهرمونات التي قد تسبب في ذلك.

نصائح لتجنب الموت في حال تكرار مثل إصابة إريكسن

وثمَّن أستاذ القلب بجامعة الإسكندرية، ما قام به زميل إريكسن، قائد منتخب الدنمارك سيمون كيير، بتحريك رقبته وتدليك قلبه لحين قدوم الجهاز الطبي، وفقاً لما تم تداوله في الأخبار الأولية عن تفاصيل إصابة إريكسن.

وأوضح أنه في حال مر أحد بذات الأمر، فمن الضروري أن يتجه نحو الشخص فاقد الوعي، لاعتدال رقبته بحيث يصبح مجرى التنفس مستقيم، بالإضافة إلى إنعاش تنفسي وقلبي في حال عدم وجود نبض.

وأكد أنه من الضروري إنقاذ الشخص المصاب بالصدمات الكهربائية في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن سرعة الجهاز الطبي ووعي زميله كانوا من أسباب إنقاذه.