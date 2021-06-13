محاكمة 12 متهما من أفراد خلية هشام عشماوي بعد قليل

تنظر محكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، محاكمة 12 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية هشام عشماوي.

محاكمة 12 متهما في خلية هشام عشماوي

وتعقد المحاكمة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد، محاكمة 12 متهما في خلية عشماوي، فيما نسب إليهم من اتهامات تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الشرطية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول والسادس، محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.

أمر إحالة المتهمين في خلية هشام عشماوي

وتضمن قرار أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، وبرقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، أنه في غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وسرد أمر الإحالة اتهامات كل متهم في الخلية، حيث تضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

تنفيذ إعدام هشام عشماوي

وكانت الجهات المختصة، قد نفذت حكم إعدام هشام عشماوي، في 4 مارس من العام الماضي، تنفيذا لحكم المحكمة في 27 نوفمبر من العام الماضي، بإعدامه شنقا بعد إدانته في 14 جريمة إرهابية.