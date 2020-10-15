خريج شرطة للرئيس: هشام عشماوي اغتال أخويا.. وفرحنا لما خدتوا حقنا

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، وقدمت الأكاديمية للرئيس عبدالفتاح السيسي 9 من طلاب الكلية من أبناء شهداء الوطن من خريجي العام الحالي، بينهم ملازم تحت الاختبار مهاب أحمد ضيف، شقيق الشهيد ملازم أول قوات مسلحة محمد كريم أحمد ضيف، سلاح المشاة.

وقال أحد الخريجين، للرئيس السيسي: "أخويا استشهد لما كان عندي 15 سنة، وأصريت أكمل رسالة أخويا الشهيد البطل اللي كان ضابط مشاه بالجيش الثاني الميداني، وكان راجع من مأمورية 2013، واغتاله الإرهابي الخسيس هشام عشماوي على الطريق الساعة 1 ظهرا، لأنه كان عارف إن ده الطريق اللي بيرجع منه ضباط القوات المسلحة من الجيش الثاني لوحداتهم، وضرب عليهم الرصاص بمنتهى الخسة والندالة، وكان معاه في العربية ضابط صف وجندي وكلهم استشهدوا مع أخويا".

وأكد الخريج: "كان يوم فرحنا يا افندم يوم ما اتاخد حق كل اللي قتلهم الإرهابي الخسيس، وبنقول لكل الحاقدين اللي لبلدنا كارهين، هندافع عنها ليوم الدين".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة لعام 2020، في مقر الأكاديمية بالقاهرة الجديدة، وفقًا لما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويحضر الحفل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الوزراء وقيادات الدولة، وأهالي الخريجين.