موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة الإسماعيلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظة، بعد أن شهدت وقائع ساخنة انتهت بتظاهر عدد من الطلاب أمام ديوان المحافظة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

وقالت مصادر مسؤولة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 من المقرر الإعلان عنها منتصف الأسبوع المقبل فور الانتهاء من كافة أعمال التصحيح.

وأضافت المصادر، أنه يجري حاليًا العمل على إنهاء أوراق التصحيح، ورصد وتجميع درجات الطلاب؛ تمهيدًا لإعلانها، مشيرة إلى أن آخر الأسبوع هو الحد الأقصى لإعلان النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. الإفراج عن 15 طالبًا تم ضبطهم في الاحتجاجات

وألقت مديرية أمن الإسماعيلية، الثلاثاء الماضي، القبض علي 15 طالبًا من محيط ديوان محافظة الإسماعيلية، خلال احتجاجهم على إلغاء امتحان الدراسات الاجتماعية في آخر أيام الامتحانات.

كانت قد ألغت محافظة الإسماعيلية امتحان الدراسات الإجتماعية، بعد تسريب الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن قرار الإعادة جاء لإرساء المبادئ والقيم التي يتم تعليمها للطلاب، والمساواة بين الطلبة قائلًا: «لا يجوز مساواة الطالب الذي اجتهد وذاكر دروسه بطالب لم يقم بذلك لمجرد تسريب الامتحان».

برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم

وتقدم النائب محمد طلبة عضو مجلس البرلمان بالإسماعيلية، بطلب إحاطة للمجلس موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.

وقال «طلبة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما حدث تقصير وتراخي نتج عنه تسريب الامتحان عبر «واتساب»، وتداوله بين الطلاب وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه طالب بضرورة الإسراع بالإفصاح عن أسباب التقصير في تأمين الامتحانات، وإحالة من يثبت تقصيره وتراخيه في هذا الشأن للمسائلة القانونية منعا لتكراره مستقبلًا.

وطالب النائب بإحالة الواقعة للتحقيق في النيابة العامة، مع استبعاد رئيس اللجنة، محل الواقعة، عن أية أعمال قيادية أو أعمال تتعلق بالامتحانات لحين الفصل في مسؤوليته عن الواقعة من عدمه.