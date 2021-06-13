وثيقة تأمين بـ30 ألف يورو للمصريين بالخارج أول يوليو (اعرف التفاصيل)

كشف المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تفاصيل وثيقة التأمين على المصريين في الخارج الذين سيقيمون أقل من 90 يومًا، وتبلغ قيمتها 30 ألف يورو بوثيقة قيمتها 300 جنيه فقط.

وأوضح عبدالمعطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «8 الصبح» المذاع عبر فضائية «dmc»، أن كل جوازات السفر الصادرة بعد 1 يوليو أو التي سيتم تجديدها بعد 1 يوليو ستشمل هذه الوثيقة التأمينية وستدوم مدتها لـ7 سنوات وهي المدة القانونية لجواز السفر.

وأشار إلى أن كل جوازات السفر التي يتم إصدارها سواء في مصر أو خارج البلاد ستشمل هذه الحماية التأمينية بعد سداد قيمة القسط.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الحماية تشمل أي مواطن مصري عمره يزيد عن شهر ويقل عن 85 عامًا، ويحمل جواز سفر مصري صالح وتم تجديده بعد 1 يوليو 2021، ويتم التأمين عليه ضد الحوادث بواسطة مجمعة تأمين مكونة من 22 شركة تشرف عليهم الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشدد على أن من يحمل جواز سفر قديم لن يحصل على وثيقة التأمين ولكن يحصل عليها عند التجديد، وأنه عند تعرض المواطن في الخارج لأزمة تتولى شركات التأمين مواجهة ذلك، حيث يتم الإنفاق على علاجه عند مرضه وصرف الأدوية له، ودفع تكاليف المستشفى الذي تم نقله إليها عند تعرضه لحادث أو ما شابه.

ولفت إلى أن المواطن عند تعرضه لأي أزمة يتصل بأرقام الخط الساخن لشركة التأمين ويتواصلوا معه ويذهب إليه مندوب من الشركة لدفع التكاليف وعمل اللازم.

وأكد نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن التأمين يشمل الإقامة في المستشفيات وإجراء العمليات وغيرها، ويشمل أيضًا حالات الإصابة بفيروس كورونا في الخارج.