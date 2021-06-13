عاجل.. رئيس محكمة جنوب القاهرة يعلن ضبط 2000 قطعة أثرية في شقة الزمالك

أعلنت اللجنة الخاصة بفحص محتويات شقة الزمالك، العثور على 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تم انعقاده في محكمة جنوب القاهرة ترأسه رئيس المحكمة وأعلن تفاصيل المضبوطات.

وتبين أيضا العثور على 787 قطعة لأسرة محمد علي ليترفع عدد المضبوطات المعثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مضبوطات شقة الزمالك

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في مؤتمر صحفي لها، صباح اليوم، عقد في محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم، عن تفاصيل العثور على كنز داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك.

وكانت قوة من مباحث قسم شرطة قصر النيل قد داهمت الشقة لتنفيذ قرار تمكين لصالح رجل أعمال خال ابن صاحب الشقة، ضد نجل شقيقته، وأثناء تنفيذ الحكم عثر على كنز أثري داخل الشقة.

تعود ملكية الشقة إلى المستشار أحمد عبدالفتاح حسن الذي يقيم في دولة الكويت ويشغل منصب قضائي رفيع، حيث علق على الواقعة بحسب جريدة «الأنباء الكويتية» بقوله: «تصحيحًا لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة المضبوط بها كنوز، والكائنة بمنطقة الزمالك، فإن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به».