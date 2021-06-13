التفتيش على 235 صيدلية وتحرير 48 مخالفة في دمياط

وجه الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، الإدارة العامة للصيدلة، برئاسة الدكتورة جيهان الديب، بتشكيل فرق من التفتيش الصيدلي، حيث قامت بالمرور على 235 صيدلية عامة وخاصة ومخازن أدوية بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 48 محضرًا بمخالفات، منها وجود أدوية تأمين صحي وعينات طبية أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر، وتنفيذ قرارات الغلق الإداري لصيدليتين، وحُررت كافة المحاضر اللازمة لهذه المخالفات.

صحة دمياط: لم نسجل أي إصابة بالفطر الأسود

وشدد وكيل وزارة وزارة الصحة بدمياط، على الاستمرار في تكثيف تلك الحملات في جميع مراكز وقرى دمياط، لإحكام الرقابة على الدواء، والحفاظ على صحة المواطنين.

وفي سياق متصل، أكدت مديرية الصحة بدمياط، استكمال أعمال القوافل الطبية الشاملة بقرى المحافظة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا ، إذ تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على 1849 مواطنًا خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة المُنفذة يومي الجمعة والسبت بقرية الأربعين التابعة لمركز فارسكور .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للأهالى بمختلف المناطق.

وذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملًا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، إذ تم تحويل 38 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد 16 حالة، فضلاً عن إجراء الأشعة لعدد 30 حالة وكذا الكشف بالسونار لعدد 27 حالة وأيضاً إجراء 592 تحليلًا معمليًا.