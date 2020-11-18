ضبط 140 مخالفة وإلغاء تراخيص 5 صيدليات خلال شهر بالدقهلية

كشفت الإدارة العامة للصيدلة في مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، أن الحملات التي شنتها فرق التفتيش الصيدلي، والتي بلغ عددها 995 حملة على مدار شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن ضبط 140 مخالفة، سواء في الصيدليات العامة أو الخاصة أو المخازن التابعة لها، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص 5 صيدليات، في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأصدرت مديرية الصحة بياناً بحجم التفتيش الصيدلي، خلال شهر أكتوبر الماضي، فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التي قامت بها الإدارات المختلفة، بناءً على تعليمات الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وبحسب البيان، فقد خرجت فرق التفتيش الصيدلي في 995 حملة تفتيشية على الصيدليات العامة والخاصة والمخازن، تم خلالها تحرير 140 محضراً شرطة لمخالفات متنوعة بالصيدليات، كما تم تنفيذ حملة تفتيشية على صيدليات الخدمة الليلية بمختلف مراكز المحافظة، والتفتيش المفاجئ على مخازن الأدوية، بواقع 25 حملة تفتيشية، خلال الشهر الماضي.

وأشار البيان إلى أن هذه الحملات أسفرت أيضاً عن صدور 5 قرارات إلغاء ترخيص، بعد رصد مخالفات جسيمة في عدد من الصيدليات، لافتاً إلى أن فرق التفتيش الصيدلي قامت بالمرور المفاجئ على عدد 215 مركز طبي ووحدة صحية، بمعرفة الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي والإدارات الصحية، في الوقت الذي تم فيه صدور 25 قرار ترخيص لمؤسسات صيدلية.

ووجه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، الشكر لفرق التفتيش الصيدلي بالإدارات الصحية، وللإدارة العامة للتفتيش الصيدلي والإدارة العامة للصيدلة بالمديرية، على جهدهم المبذول في رصد هذه المخالفات، وحث فرق التفتيش على بذل المزيد من الجهود، لإحكام الرقابة على سوق الدواء.

ومن ناحية أخرى، شنت فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة حملات رقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، بالمرور على 270 منشأة، أسفرت عن تحرير 125 محضر جنح صحية، لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق 75 منشأة مخالفة، وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم خلال هذه الحملات إعدام 1670 كيلوجرام من المواد الغذائية المتنوعة، وكذلك 475 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بها تغير في الخواص الطبيعية، كما تم إرسال 455 عينة إلى المعامل المختصة للفحص.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات، وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن، وتكون سبباً في نقل الكثير من الأمراض، وأكد على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.