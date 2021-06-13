فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية اليوم الأحد 13-6-2021

انطلقت فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته الثامنة، تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، أمس، والتي تستمر حتى 18 يونيو الجاري، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس المهرجان.

وتستعرض «الوطن» فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الطبول، والتي تقام في عدة أماكن سياحية وأثرية منها بئر يوسف بالقلعة، بيت السناري بالسيدة زينب، ساحة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، قصر الأمير طاز وقبة الغوري، وتبدأ جميع الفاعليات في الثامنة مساء، مع مراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

قبة الغوري

تقام الفعاليات في قبة الغوري لعدة فرق وهي، فرق جنوب السودان 2، باكستان، فرقة طبلة الست، فرقة بيت باند، إيقاعات من العالم.

ساحة الهناجر

تعرض فعاليات، اليوم الثاني، في ساحة الهناجر لفرق فلسطين «الفالوجة»، فرقة فنون السيرك، فرقة الساحل للفنون الشعبية «مصر».

مسرح بئر يوسف

تشارك فرق كولومبيا، جنوب السودان، الفرقة القومية للفنوان الشعبية، جامعة بورسعيد في فعاليات اليوم لثالث تقام احتفالات على مسرح بئر يوسف بالقلعة.

قصر الأمير طاز

تعرض فرقة السودات «فرقة جمعية دنقلا»، فرقة نجوم القاهرة، وفرقة جامعة عين شمس فعاليتهم في قصر الأمير طاز.

بيت السناري

أما بيت السناري بالسيدة زينت يشهد فعاليات كل من فرق اندونيسيا، الكونغو، فرقة الطبول النوبية، والآلات الشعبية المصرية، وحسب الله.

حديقة الحرية

وتشارك فرقتي فلسطين «كنعان» الفرقة القومية للموسيقي الشعبية وجامعة عين شمس فعاليات اليوم الثاني في حديقة الحرية.

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة شهدت افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، على مسرح بئر يوسف بالقلعة، إذ يشارك في فعاليتها 30 فرقة من عدة دول وهي، «كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان، الإضافة إلى الفلبين، إندونسيا، بنجلاديش، باكستان، الكونغو الديمقراطية، مصر، سوريا، فلسطين، السودان، اليمن وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر».