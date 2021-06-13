فلسطين تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية 

تشارك دولة فلسطين في فعاليات الدورة الثامنة لـ المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية المنعقدة في مصر في الفترة ما بين 12 - 18 يونيو، والتي تقام تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية ومؤسسة حوار، وتحل فيها كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.

شهد حفل الافتتاح في مسرح بئر يوسف بالقلعة العديد من الفقرات الفنية للفرق المشاركة لتعبر فيها عن تراث وهوية كل دولة، وذلك بحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، وتواجد سفراء ومستشارو سفارات الدول المشاركة، حيث شارك المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي بالنيابة عن سعادة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ورئيس صندوق التنمية الثقافية الدكتور فتحي عبدالوهاب، ورئيس دار الكتب والوثائق القومية الدكتورة نيفين محمد، ورئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية صبري سعيد، ولفيف من ممثلي السفارات الأجنبية والعربية.

وتشارك فرقتان فلسطينيتان في فعاليات المهرجان المجانية والمتاحة لكل الجمهور، حيث شاركت فرقة كنعان للفنون التراثية في فعاليات افتتاح المهرجان، وتشارك فرقة الفالوجا للفنون الشعبية في فعاليات ختام المهرجان، وتتوزع مشاركات الفرقتين بقية أيام الأسبوع الحالي بدء من الساعة الثامنة يوميا على النحو التالي:

يوم الأحد 13 يونيو: «تشارك فرقة الفالوجا بعرضها الفني في ساحة الهناجر، وتشارك فرقة كنعان بعرضها الفني في حديقة الحرية».

يوم الإثنين 14 يونيو: تشارك فرقة الفالوجا بحفلها في مسرح بئر يوسف بالقلعة، وتشارك فرقة كنعان بحفلها في ساحة الهناجر.

يوم الثلاثاء 15 يونيو: تشارك فرقة كنعان بحفلها في مسرح بئر يوسف بالقلعة وتشارك فرقة الفالوجا في حديقة الحرية.

يوم الأربعاء 16 يونيو: تشارك فرقة الفالوجا في فعاليات أمسية تحت شعار «ليلة في محبة فلسطين» بقبة الغوري، وتشارك فرقة كنعان بحفلها في بيت السناري بالسيدة زينب.

يذكر أن الدورة 8 من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة، وهي «مصر، سوريا، كولومبيا، الفلبين، إندونسيا، السودان، جنوب السودان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الكونغو الديمقراطية، فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر».