وزيرة الثقافة تطلق فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة 8 من مهرجان الطبول والفنون التراثية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، وتاتي تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، وتستمر في الفترة من 12 حتى 18 يونيو الجاري، وتقام برعاية وزارة الثقافة، بالتعاون مع وزارتي الآثار والسياحة، الشباب والرياضة، محافظة القاهرة، وعدد من قطاعات وزارة الثقافة والهيئات الوطنية، ومؤسسة حوار.

وقالت وزارة الثقافة، في بيان لها، اليوم السبت، إن دولتي كولومبيا وجنوب السودان هما ضيف شرف المهرجان، وستعقد الفعاليات على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، بحضور العديد من سفراء وممثلي الدول المشاركة، منهم هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، آنا ميلينا مونيوز دي جافيريا سفيرة كولومبيا، المستشار الثقافي اليمني، المستشار الثقافي السوداني، بجانب قيادات وزارة الثقافة الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة نيفين محمد رئيس دار الكتب والوثائق القومية، صبري سعيد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وأوضحت «عبدالدايم» أن إقامة المهرجان يجسد إصرار الدولة المصرية على مجابهة تحديات كورونا، والإيمان بأهمية الثقافة والفنون في خلق السلام، وتحقيق التعايش بين البشر، وأن المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية يتيح الفرصة لإجراء حوار حضاري بين مختلف شعوب العالم، من خلال الفنون التراثية، ويعكس قدرة الإبداع على مد جسور التواصل بين الأمم وخلق تقارب وجداني بينها رغم اختلاف اللغات.

وأشارت وزيرة الثقافة أن التراث بمختلف صوره، يعد مبعث فخر، ويحمل قيم العراقة والأصالة، ويعبر عن الهوية الوطنية، باعتبارها صلة بين الماضي والحاضر، ووسيلة للإسهام في صياغة المستقبل، ورحبت بالضيوف ووفود الدول، موجهة الشكر للجهات المشاركة، وللفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، على ما بذله من جهد لإقامة هذه الدورة.

وقدم الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان، الشكر لوزيرة الثقافة لحماسها المستمر، لاستئناف الأنشطة الإبداعية بجميع المواقع الثقافية، ودعمها إقامة المهرجان، مضيفا بأن المهرجان يعد تحفة فنية وحضارية متميزة بحق،

وتعد دورة هذا العام هي نموذج للتحدي والصمود، تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام.

وأشار مؤسس مهرجان الطبول إلى أن المهرجان يعد سوقًا ومنتجًا سياحيًا وثقافيًا متميزًا يخلق حالة من التواصل بين الشعوب ويعبر الأزمنة والأمكنة.

وفي بادرة طيبة تجسد قيمة مصر بين شعوب العالم؛ أعلن رئيس المهرجان أن هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أجرى اتصالا هاتفيا، مع وزيرة الثقافة والتي وافقت على طلبه بالمشاركة في افتتاح المهرجان، بعزف مقطوعة موسيقية على آلة الساكسفون التي يعشقها وأهداها إلى مصر وشعبها، وسط إشادة جماعية ببراعته التي أبهرت الجمهور.

وكانت وزيرة الثقافة؛ تفقدت معرضًا للحرف التقليدية والمنتجات اليدوية المصرية من مختلف الأقاليم، وتضمن حفل الافتتاح العديد من الفقرات الفنية، للفرق المشاركة عبرت عن تراث وهوية كل دولة، وجاءت بمثابة حوار فني جمع العديد من ثقافات الشعوب.

يذكر أن الدورة 8 من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، يشارك بفعالياتها 30 فرقة من الدول المشاركة، وهي «مصر، سوريا، كولومبيا، الفلبين، إندونسيا، السودان، جنوب السودان، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الكونغو الديمقراطية، فلسطين وبعض الجاليات الأجنبية المقيمة بمصر، وتستضيفها قلعة صلاح الدين، بساحة الهناجر، قبة الغوري داخل حديقة الحرية، وحديقة متحف مختار، بيت السناري بالسيدة زينب، قصر الأمير طاز»، وتكريم دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، بجانب عدد من المبدعين المصريين والأجانب، هم الفنان التشكيلي الكبير عصمت داوستاشي، فنانة السيرك الكبيرة محاسن الحلو، الفنان عبدالقادر سالم «السودان»، الفنان دودونداي روز «السنغال»، باباتوندي أو لاتونجي «أمريكا، نيجيريا»، وتتوتولامومبوسينا «كولومبيا».