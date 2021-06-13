ياسمين فؤاد: مليار و200 مليون عائدات إعادة تدوير قش الأرز

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في إدارة ملف المخلفات بكفاءة مما أسفر عنه اختفاء عدد من الظواهر البيئية وفي مقدمتها السحابة السوداء الناتجة عن حرق مخلفات قش الأرز، مشيرة إلى أن النجاح تم في من خلال تغيير أسلوب التعامل مع الملف، حيث تم تحويلة من ملف أزمة لمورد اقتصادي للفلاح وكان دور وزارة البيئة توفير معدات فرم وكبس قش الأرز، ومن ثم شراء الناتج من الفلاحين لاستخدامه في العديد من المنتجات وحققت المنظومة عائدا وصل لمليار و200 مليون جنيه، وهو رقم ضخم إذا ما عرفنا أن تلك مواجهة تلك الظاهرة كانت تتكلف مليارات.

1200 وحدة بايو جاز بالمحافظات

وأضافت فؤاد في تصريحات لـ«الوطن» أننا نجحنا خلال الفترة الماضية في تغيير فكر المزارعين في ما يخص التعامل مع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات الذي يتم تحويله إلى أسمدة ووقود حيوي «بايو جاز» من خلال وحدات ملحقة بمزارع وأراضي المزارعين ممولة من وزارة البيئة توفر تلك الوحدات غاز ناتج عن مخلفات الماشية والمزروعات التالفة يمكن من خلال تلك الوحدات الاستغناء عن أنابيب البوتجاز وفي نفس الوقت تسميد الأرض بمواد طبيعية تحافظ على البيئة، مشيرة إلى أن عدد الوحدات التي تم عملها حتى الآن وصل إلى 1200 وحدة وجارٍ التوسع بشكل أكبر في بناء تلك الوحدات.

أولوية لقطاع البيئة

مؤكدة على أن قطاع البيئة حظي خلال تلك الفترة باهتمام غير مسبوق من الحكومة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أولى هذا القطاع أولوية رئيسية وكان لهذا الاهتمام الملحوظ أكبر الأثر في تحقيق تطورات في ملف البيئة المصرية، وتنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى تعاون الوزارة خلال تلك الفترة مع كل الأطراف المعنية، بهدف تحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل وترتقي بحياة المواطن المصري على كل المستويات، مؤكدة على حرص الوزارة خلال تلك الفترة على تحقيق مبدأ الشراكة في المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة من خلال دعم الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني نظرا لدور القطاع الخاص في دعم العمل البيئي جنبا إلى جنب مع مجهودات الدولة المصرية مع السعي لعقد المزيد من الشراكات الفعالة التي تحقق نموا مستداما، وفقا لرؤية مصر 2030