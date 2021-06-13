مدينة العلمين الجديدة.. تنفيذ عالمي بأيادِ مصرية

تقع مدينة العلمين الجديدة في محافظة مطروح، وتعتبر من مدن الجيل الرابع، ومن المدن الحديثة التي تخطف أنظار العالم إليها، نظرا لموقعها المتميز على أجمل سواحل حوض البحر الأبيض المتوسط، واهتمام الدولة بها، ومتابعة القيادة السياسية لها بشكل مستمر، في ظل المشروعات التي تقام عليها الجمهورية الثانية في مصر.

ويعد القطاع الساحلي، من أبرز القطاعات بالمدينة، ويشمل منطقة الفنادق، سيتي سنتر، منطقة سكنية رائعة، مركز المؤتمرات، منطقة حديقة العلمين، رصيف الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، المركز الثقافي، إسكان سياحي، ومركز المعارض، كما تضم منطقة صناعية، منطقة رياضية، جامعات، منها الجامعة الأهلية بالعلمين الجديدة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ملاعب، مدارس، حدائق، دور عرض سينمائي، ودور عبادة، وجرى تنفيذ العديد منها كالجامعات.

مدينة العلمين الجديدة.. أول مدينة حديثة على ساحل البحر المتوسط

وتعتبر مدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية يجرى إنشاؤها على الساحل الشمالي، بحسب المهندس مسعد الشحات، رئيس مركز ومدينة العلمين، شارحا تقسيم المدينة إلى عدة مراحل، كما تنقسم المرحلة الأولى منها إلى جزأين رئيسيين في المدينة، تغطي مساحة تبلغ حوالي 8 آلاف فدان، وتضم 400 ألف نسمة من السكان، وتتكون المرحلة الأولى من الجزء الساحلي الذي ينقسم إلى قسم مركز السياحة العالمي، وجزء أثري وجزء حضري.

وأكد رئيس مركز العلمين، أن العلمين الجديدة تعد من أفضل المدن السياحية في مصر؛ لاحتوائه على مركز أعمال دولي وأبراج سكنية وسياحية، ومشروع العلمين الجديدة فرصة لاستخدام المزايا الشمالية للتغلب على الزيادة السكانية في مصر، ويعتبر الساحل وجهة سكنية ويجذب السياح على مدار العام.

مدينة العلمين الجديدة.. منطقة أثرية وترفيهية متميزة

وتعد المنطقة الأثرية في مدينة العلمين الجديدة من المناطق الحيوية الجاذبة للسياحة بالمدينة ، وتشمل متحف مفتوح، منتزه دولي، منطقة ترفيهية تضم فندق، خدمة ميناء، وجارِ إنشاء مركز خدمة إقليمي، ومركز سياحي دولي بنسبة بناء 20%، 8 منصات مستقلة تطل على البحر، ويصل ارتفاع البرج على كل منصة إلى 35 مترًا، ويتكون البرج من 3 طوابق تجارية وإدارية وجراج تحت الأرض مجاور للوحدة السكنية، وتقع المنطقة الترفيهية في موقع متميز على طريق «الإسكندرية - مطروح» الساحلي الدولي بعد بوابة مارينا 7 على ساحل البحر مباشرة.