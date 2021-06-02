مدينة تراثية وجامعة دولية.. جهود «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة.. هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه المدينة مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48917 فداناً، ومن المخطط أن تستوعب 1.6 مليون نسمة.

وترصد السطور التالية، إنجازات وزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل مدينة العلمين الجديدة.

إنجازات «الإسكان» بمدينة العلمين الجديدة

- جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، داخل مدينة العلمين الجديدة بمساحة 260 فداناً.

- تضم المدينة التراثية مجموعة من المبانى التراثية والثقافية والتجارية المتنوعة.

- يبلغ إجمالي المنشآت بالمدينة التراثية نحو 70 منشأة، وتضم البحيرة الرئيسية، والحديقة المركزية، والمسجد، والكنيسة، والأوبرا، والمتحف، والمباني التجارية والفندقية في الحي القديم، ومجمع السينمات، والمسرح المكشوف، والحي الاستثماري، ومباني الإسكان الفاخر.

- يجري تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «جامعة العلمين الأهلية»، على مساحة 128 فداناً.

- تضم جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا «جامعة العلمين الأهلية»: (مبنى الإدارة - كلية الدراسات العليا - المكتبة المركزية - كلية الطب البشري - كلية طب الفم والأسنان - كلية الصيدلة - كلية الفنون والتصميم - كلية الدراسات القانونية الدولية - كلية إدارة الاعمال - كلية الهندسة 1 - كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات - كلية الهندسة 2 - كلية السياحة والضيافة سكن جامعي (طلاب) وإسكان هيئة التدريس وباحثين - سكن جامعي (طالبات) وإسكان هيئة التدريس وباحثات - مستشفى جامعي - مبنى الخدمات - صالة رياضية متعددة الأغراض - مستشفى طب الفم والأسنان).

- جرى تشغيل 3 كليات بالجامعة كمرحلة أولى.

- جارٍ تنفيذ 128 عمارة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط (العمارة مكونة من دور أرضي + 7 أدوار متكررة)، بإجمالى عدد وحدات 4096 وحدة سكنية.

- جارٍ تنفيذ 35 عمارة (840 وحدة سكنية) بالمرحلة الثانية بمشروع الإسكان المتميز، بنسب إنجازٍ متقدمة.

- بالإضافة إلى 80 عمارة (1920 وحدة) بالمرحلة الأولى بالمشروع، وتم الانتهاء من 1080 وحدة منها.

- تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، ويبلغ طول المشروع 7 كم، ويضم مشايات، وبحيرة طبيعية، وملاعب، ومناطق جلوس، ومطاعم.

- جرى تشغيل بعض مكونات المشروع، وإتاحتها للزوار للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة في هذا الموقع المتميز.

- تضم مدينة العلمين الجديدة وحدات سكنية ضمن الإسكان المتميز، وسكن مصر.

- تشمل المدينة المنطقة الترفيهية، الأبراج، والكباري والبواغيز.

- العمل على ربط المنطقة الترفيهية بالممشى الشاطئي.